Sassa de Osma deja de lado sus clásicas camisas por este polo en terracota ideal para esta primavera

Sassa de Osma nos vuelve a dar una lección de sencillez y elegancia, y es que tiene un estilo de lo más clásico, romántico y muy sofisticando al que le da su toque más en tendencia siempre y cuando vayan acorde a su forma de vestir, creando looks que no pasan desapercibido y que tanto la caracterizan, pues con tan solo ver su perfil de Instragram, nos podemos hacer una idea de cómo es el estilo de Sassa de Osma, siendo la clásica camisa su prenda predilecta de su armario, pues la tiene en todo tipo de tonos, estampados y estilos. Con la llegada de la primavera, muchas amantes de la moda sacan a relucir sus vestidos midi y esas piezas de nuestro armario más vaporosas, casuales y cálidas, como este look de vestido midi de estampado floral con sandalias de tiras que llevó Sassa de Osma la pasada semana, un look de lo más en tendencia, pues las sandalias romanas se posicionan como el calzado en tendencia y que más llevaremos esta primavera y verano.

Para el día de ayer, nuestra royal favorita nos sorprendía con un look en el que no llevaba sus clásicas camisas, como esta camisa romántica blanca que llevó debajo de un jersey azul marino durante su viaje a Oporto, y es que, con la llegada de las altas temperaturas a la capital queremos sacar a relucir aquellas prendas que quizá tengamos en el fondo del armario y que son tan clásicas como versátiles a la hora de crear looks elegantes, como es el caso del polo, la prenda de punto que todas las chicas más sofisticadas tienen, como por ejemplo este polo de Tamara Falcó en gris de Zara. Sassa de Osma nos enseñaba su look para una tarde con amigos compuesto por un polo en tono terracota y un pantalón de tipo 'slouchy' en beige y terracota. Como toque final, optó por unas gafas de sol de molduras anchas en beige y un bolso de cuero marrón. Se trata de un estilismo de lo más en tendencia a la vez que clásico que casa perfectamente con el estilo de Sassa de Osma.

Polo terracota, de Laia Alen (185€)

Polo terracota Laia Alen

Se trata de un look de lo más en tendencia y clásico que se convertirá en un fondo de armario al ser prendas que no pasan de moda a lo largo de los años.