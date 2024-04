Si no sabes qué ponerte para el 'pescaíto', copia el look de Sara Carbonero y triunfarás

Sara Carbonero vuelve a lanzarnos la indirecta de que los vestidos largos seguirán siendo nuestro must havede la temporada. El tiempo en Madrid nos ha dado tregua para que disfrutemos de los días más soleados y con altas temperaturas para que desempolvemos nuestros modelitos favoritos de la primavera pasada. De la misma manera que Rocío Osorno nos ha mostrado su vestido de confianza con mangas abullonadas, Sara Carbonero nos ha descubierto una tendencia que ya estábamos empezando a ver. A través de los desfiles de la Semana de la Moda y la 080 Barcelona Fashion se ha confirmado que los vestidos largos y de escote pronunciado serán nuestros mejores amigos durante los próximos meses. Sin ninguna duda, es un tipo de prenda que puso de moda Roberto Cavalli en sus inicios en la moda y que, desde entonces, no ha parado de ser un fondo de armario. Esta vez, Sara Carbonero ha mostrado a través de su última publicación de Instagram un vestido largo, de escote en pico muy pronunciado y confeccionado con una tela muy fluida y fresquita. Todas pensábamos que ya estábamos preparadas para dar la bienvenida a la primavera, pero nos hemos dado cuenta de que todavía nos falta añadir a nuestro closet esta pieza que la periodista ha combinado con las alpargatas que nosotras vamos a llevar en la Feria de Abril.

Sara Carbonero está de rodaje, en el que nos ha mostrado más de una opción de estilismo. No obstante, nos quedamos con el vestido largo de escote pronunciado que ha protagonizado y que nosotras queremos para todos nuestros días. Tenemos cero dudas y muchas pruebas de que esta prenda es la infalible para las épocas de primavera y verano, puesto que te salva el look en cuestión de minutos. Asimismo, se puede combinar de distintas maneras: desde con bailarinas para conseguir una estética preppy hasta con botas cowboy como seguro que haría la periodista. Sabemos que Sara Carbonero es una amante de los vestidos, tal y como nos ha dejado ver durante todas las épocas del año y estamos convencidas de que veremos combinar este vestido con sombrero y sandalias boho. Indiscutiblemente, estamos hablando de un diseño que se pondría Tamara Falcó o hasta Amelia Bono. Asimismo, es una opción más que adecuada para triunfar en el 'pescaíto' de la Feria de Abril.

Sara Carbonero nos ha vuelto a crear la necesidad de hacernos con un vestido blanco de lo más versátil para esta temporada, porque es ponible y cómodo para cualquier ocasión.