Feria de abril 2024: Cómo ponerte el mantoncillo de flamenca de forma correcta

Ya huele a Feria, y ahora de verdad, porque mañana por la noche arranca oficialmente la Feria de Abril, aunque en Sevilla y en las redes sociales, ya se vive la Feria hace semanas. Pero ahora es el momento de sacar del armario los looks que tanto hemos pensado estas semanas para lucir en Sevilla, ya sea vestida de flamenca (o no), y también para la noche del pescaíto. Porque no hay nada más bonito que Sevilla en primavera, con sus calles engalanadas, sus trajes de flamenca y todo ese arte que se respira en cada esquina. Y que la Giralda presuma orgullosa de ver que su ciudad vuelve a oler a Feria. “Vámonos pa’ la Feria, cariño mío". Pero no solo en Sevilla se habla de Feria de Abril, ya hace meses, que redes sociales se ha convertido en el centro del debate de cómo hay que ir vestida correctamente al Real, y no morir en el intento. Para este año 2024, las tendencias en moda flamenca nos traen unas propuestas muy variadas en las que se fusionan tradición y elegancia con tendencias muy transgresoras, y aunque ahora estemos centradas en esta Semana Santa, no podemos dejar de pensar en toda la moda flamenca que veremos en las próximas semanas en Sevilla. ¿Vas vestida de flamenca? Pues desde Rent Il Clavel nos han enseñado 7 formas diferentes de ponerte el mantoncillo, y ser una perfecta flamenca.

El mantoncillo del traje de flamenca es el accesorio más tradicional de los trajes de gitana y es clave para dar a tu look el toque definitivo. Cada vez son más las propuestas que vemos para darle forma y variedad a este complemento. En Lifestyle de La Razón, hemos querido charlar con Bea Carmona, andaluza del equipo de comunicación y redes sociales, de Rent Il Clavel para que nos de todos los detalles de cómo colocar el mantoncillo como toda una experta en trajes de flamenca esta Feria de Abril 2024. Pero antes de ello, ¿qué es Rent Il Clavel? "Su fundadora es María Belmonte, cordobesa y emprendedora. Rent Il Clavel es una plataforma de alquiler de moda flamenca y donde comprar tu mantoncillo, flores, pendientes y broches para ir espectacular en la feria. También un universo de inspiración flamenca al que acudir. Donde iremos contando todas las novedades y aspectos interesantes sobre Andalucía, la feria, y nuestras tradiciones. Este año para las ferias están todos los diseños prácticamente alquilados y se han realizado en Madrid varios eventos, además de un desfile, que han sido un éxito". Todo un éxito, vaya.

7 formas de ponerte el mantoncillo de flamenca

1. Mantoncillo en pico: Consiste en dejarlo caer sobre los hombros y hacer coincidir los picos abajo. Ahí, añadir un broche.

2. Mantoncillo cruzado: Dejarlo caer sobre los hombros y cruzar cada pico haciendo que los flecos y los extremos del mantón lleguen hasta las caderas. Ahí añadir imperdibles que no se aprecien para sujetarlo

3. Mantoncillo sujeto al escote: Tienes que hacer coincidir el mantoncillo con el borde del escote del vestido. Introduciendo la seda del mantón y quedando éste sujeto como parte del diseño. Añadir un broche en el pico delantero del escote.

4. Mantoncillo en un hombro: Consiste en dejarlo caer sobre un hombro consiguiendo un resultado muy elegante. Lo ideal, para que no se moviese o se cayese demasiado, sería añadir por dentro un imperdible para que no se aprecie el sistema de enganche.

5. Don mantones cruzados sujetos al escote: En este caso, coges dos mantoncillos y dejas caer cada uno sobre un hombro. Ahí, realizamos los mismos pasos que con un sólo mantoncillo sujeto al escote. Puedes añadir imperdibles por dentro para que no se muevan y queden intactos.

6. Mantoncillo cruzado y girado: Por último, tienes que seguir los mismos pasos de la posición del mantoncillo cruzado, pero antes de llegar con cada punta a ambos lados de la cadera, hacer dos cruces o giros con el tejido como se aprecia en el vídeo.