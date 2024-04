La blusa de volantes rosa (y más elegante) de Carmen Lomana es perfecta para llevar al 'pescaíto' este sábado en Sevilla

Carmen Lomana es siempre inspiración y elegancia, si no que se lo digan a la Reina Letizia que ayer en el funeral de Fernando Gómez-Acebo lució un vestido de tweed negro, muy parecido al que llevó la socialité en ARCO cuando coincidió con la monarca. Pero esta mañana, Carmen Lomana ha sido la gran protagonista, en su sección de 'Las mañanas de Kiss', comentando la boda de Almeida y Teresa Urquijo, y nosotras no hemos podido dejar de fijarnos en su look como hacemos cada martes. Y esta vez ha sido con una camisa rosa con volantes de lo más elegante, que ha combinado con un pantalón negro de vestir de cintura marcada, que nos parece una opción perfecta para lucir este sábado en la cena del 'pescaíto' en Sevilla como inicio de esta Feria de Abril 2024 a la que le tenemos tantas ganas. La noche del pescaíto da comienzo la Feria de Abril y para las sevillanas este evento tiene más relevancia que la propia noche de Fin de Año. Sobre todo en lo que respecta a los looks con los que estrenar la Feria de Abril que deben ser elegantes y distinguidos como si de una boda de primavera se tratara. Eso si, prohibido ir vestida de flamenca esa noche. Tras tener claro cuáles serán las tendencias de la Feria de Abril 2024, podemos decir que este año veremos muchos diseños en blanco y rojo protagonizados con grandes volúmenes. No obstante, nuestras celebrities e influencers favoritas siempre tienen guardadas una infinidad de sorpresas a través de estilismos y combinaciones llamativas y arriesgadas.

Tras tener claro cuáles serán las tendencias de la Feria de Abril 2024, podemos decir que este año veremos muchos diseños en blanco y rojo protagonizados con grandes volúmenes. No obstante, nuestras celebrities e influencers favoritas siempre tienen guardadas una infinidad de sorpresas a través de estilismos y combinaciones llamativas y arriesgadas. “Vámonos pa’ la feria cariño mío”. Sí, amiga, nosotras tampoco podemos dejar de tararaer en nuestra cabecita esta sevillana. “Ya huele a Feria”, y Carmen Lomana nos lo ha dejado claro con este estilismo, como hizo ayer con una blusa de lunares. Sin embargo, como dicen los sevillanos, 'ya huele a feria', y este estilismo de Carmen con blusa rosa de volantes nos parece perfecto para la cena del Pescaíto o a cualquier noche de la Feria de Abril (aunque también es apto para otras ocasiones especiales).

Es decir, si vas a la Feria de Abril este fin de semana y aún no tiene el look, el estilismo de Carmen Lomana es una gran opción para estos días en Sevilla.