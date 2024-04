La falda midi de lentejuelas de Zara es la que Tamara Falcó dice que se lleva en abril

Los jueves por la noche son para Tamara Falcó en 'El Hormiguero', mientras nosotras estábamos con Aitana y Victoria Federica en el evento de YSL en Carabanchel, la marquesa de Griñón brillaba en Antena 3. Y nos ha dejado claro que las faldas de lentejuelas no son solo para Navidad o para salir de fiesta, también se pueden llevar en primavera con jersey finito como lo ha hecho ello. Sin embargo, llevar lentejuelas (ya sea de noche o de día) tiene su truco para no caer en el exceso. Bien en pequeñas dosis o en total look, existen una serie de pautas a seguir para llevarlas. Si eres, por ejemplo, de las que opta por las faldas mini de lentejuelas, atenta a esta guía para lucirlas con estilo y esta de Zara que ha estrenado Tamara Falcó es la perfecta para las noches de primavera con jersey finito. La Colección SS24 de Falconeri es un tributo a la elegancia en su forma más pura. Confeccionada con la técnica de ligereza y suavidad inigualables técnica del Cashmere Ultrafine, una fibra seasonless, perfecta para todo el año, debido a su propiedad termorreguladora. Acompaña a Tamara Falcó en un viaje por la sofisticación y el refinamiento, sumergiéndote en la elegancia etérea de cada prenda y descubre la fusión perfecta entre la tradición artesanal y la visión contemporánea de la moda.

Si ayer Tamara Falcó por la mañana nos enamoraba con un vestido de punto y cárdigan, por la noche lo hizo con jersey finito también de la nueva colección de Falconeri con falda de lentejuelas de Zara. Lejos de verlas únicamente en los eventos nocturnos más elegantes, las faldas de lentejuelas se han convertido en una de las prendas más repetidas por las expertas en moda durante las más recientes semanas de la moda para estilismos de día. Si bien encajan a la perfección con todo tipo de prendas, y las imaginábamos generalmente acompañadas de blusas, camisas y americanas, las expertas en moda proponen especialmente combinarlas con jerséis o chaquetas de punto, creando un contraste de tejidos de lo más interesante.

Tamara Falcó con faldas de lentejuelas. @tamara_falco

Falda midi de lentejuelas, de Zara (39,95 euros)

Falda lentejuelas. Zara

Se trata de esta falda de tiro alto con aplicación de lentejuelas con forro interior, bajo con abertura lateral y cierre con cremallera oculta en costura que Tamara Falcó ha combinado con jersey finito.