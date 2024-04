Roberto Cavalli fallece a los 83 años: todo lo que ha aportado en el mundo de la moda

Roberto Cavalli ha fallecido a los 83 años y esto es todo lo que ha hecho por el mundo de la moda. Es un día triste y de luto para todos los expertos en indumentaria, puesto que esta noche ha fallecido uno de los diseñadores de moda más prestigiosos. Ha ocurrido en la casa de su ciudad natal, Florencia, tras una temporada marcada por sus problemas de salud y acompañado por Sandra Bergamn, su actual pareja y con la que tuvo un hijo hace un año. No cabe duda de que el diseñador ha marcado un antes y un después en el campo de la moda y ha introducido nuevas tendencias que nunca olvidaremos. No solamente ha sido protagonista de su principal firma de lujo, que en 2015 dejó después de presentar una de sus últimas colecciones en la Semana de la Moda, sino que en la década de los 90 presentó también su segunda marca bajo el nombre Just Cavalli, en la que mayormente encontrábamos gafas o perfumes. Roberto Cavalli comenzó en los años 70 y desde un principio dejó claro que iba a revolucionar la moda con creces a través de su seña de identidad. El diseñador italiano ha hecho mucho por la moda y es por ello que, en honor a su memoria, hacemos un repaso de aquello más identificativo que nos ha ofrecido a lo largo de este tiempo. Para comenzar, antes de tener su propia firma de lujo, ya lanzó un proceso novedoso de estampación sobre cuero. Se trata de una técnica de patchwork que se aplicaba, sobre todo, en vaqueros. Esta microtendencia (que posteriormente se convirtió en macrotendencia) revolucionó tanto el street style del momento como sobre las pasarelas. Entre sus clientes más fieles destacaban tanto Mick Jagger como Brigitte Bardot, así como Zendaya o Aitana en la actualidad.

Cualquier editora de moda sabría identificar una prenda de Roberto Cavalli, puesto que se destaca por un trabajo con las pieles, los estampados o los bordados. Sin ninguna duda es una de sus primeras señas de identidad del diseñador italiano y con lo que se le comenzó a conocer en sus inicios. Asimismo, en cada uno de los desfiles de la Semana de la Moda hemos observado vestidos largos (mayormente lenceros), con transparencias y escotes pronunciados que favorecen la silueta de cualquier mujer. Si hoy llevamos hasta la saciedad el estampado animal es gracias a Roberto Cavalli, que lo introdujo entre las consumidoras de las firmas de lujo. Desde entonces, el animal print es una de las tendencias que ha puesto de moda en todos los armarios de las celebrities, actrices, cantantes o influencers. También, sus colecciones denim han causado sensación en el mundo de la indumentaria, apostando por estampados creativos y siluetas clásicas que todavía llevamos en estos momentos.

