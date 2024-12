No sabíamos que necesitábamos esta camisa eterna para la comida de Navidad hasta que hemos visto a María Pombo

La invitada más fashionista de Nochebuena ha sido María Pombo con una camisa en tendencia. Está claro que la influencer española viene con las pilas cargadas en relación con las ideas de estilismos para esta Navidad. En los últimos días ha sido tema de conversación entre las editoras de moda a causa de su directo o indirecto mensaje sobre todas las prendas que más se llevarán en 2025. Una de ellas ha quedado reflejada en el look que llevó para una cena navideña de amigos junto con María García de Jaime, Tomás Páramo o Bea Gimeno. En este triunfó con un conjunto de punto de dos piezas (como acaba de hacer también Sara Carbonero) de la marca española Insomnia Studio de lo más cómodo y fashionista en el color más llevado, según Pantone. Ahora bien, cuando pensábamos que María Pombo ya nos había dado las suficientes lecciones de moda para inspirarnos a vestir durante estas fiestas, este 24 de diciembre no ha dudado en volver a sorprendernos con una pieza de lo más especial en su fondo de armario.

María Pombo también se ha olvidado de los vestidos de invitada de nuevo, para descubrirnos una de sus últimas adquisiciones. Se trata de una camisa en gris oscuro con transparencias que llama la atención por el aplique de un sinfín de cristales que consiguen un toque especial. Asimismo, cuenta con hombreras que otorgan una estética más sofisticada a la vestimenta, así como tanto puños como cuello opacos. Uno de los puntos a favor de hacerse con esta camisa es que se puede llevar de distintas maneras: desde con un bralette (como ha hecho la influencer) hasta con una camiseta básica de tirantes con esta abierta para un look más informal, pero que podríamos llevar también a la oficina. Se trata de un diseño de la deseada marca Rotate Birger Christensen que María Pombo se ha hecho por 1.745 euros. Es perfecta para combinar con faldas plisadas o ejecutivas, así como con vaqueros anchos. No obstante, la creadora de contenido no ha dudado en hacer match con pantalones de vestir con fajín incorporado de efecto tipazo y joyas exclusivas con pedrería. Sin ninguna duda, una camisa de lujo que no deja indiferente a nadie, ni en Navidad ni para cualquier otra ocasión festiva.

Look de María Pombo para Nochebuena. @mariapombo

Camisa con transparencias, de Rotate Birger Christensen (1.745 euros)

Camisa con transparencias. Rotate Birger Christensen

Así ha triunfado una vez más María Pombo en Nochebuena. Nosotras, como editoras de moda, pensamos tener en el radar este estilismo digno de replicar.