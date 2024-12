El look de María Pombo para poner el árbol de Navidad en familia con camiseta oversize de rayas y jeans flare es el que nosotras llevaremos esta semana a 'la ofi'

Probablemente, hayas aprovechado este fin de semana o puente (si lo has tenido) para poner el árbol de Navidad en casa, y si (como yo) aún no lo has hecho, tranquila, todavía quedan 3 lunes antes de Navidad. Una de las que sí ha aprovechado este puente para salir de Madrid y ponerse manos a la obra con la decoración navideña ha sido María Pombo, que se encuentra disfrutando de unos días de desconexión en 'Casavaca' la casita que se ha construido junto a su marido, Pablo Castellano en Cantabria, y ha compartido con sus seguidores su proceso de decoración navideña.

El estilo relajado y cómodo que eligió María es todo lo que necesitamos para afrontar la semana con un conjunto todoterreno. Aunque a la influencer la hemos visto con este outfit para estar en casa, lo cierto es que su combinación de camiseta oversize de rayas y jeans flare es perfecta también para llevar a la oficina. Este tipo de estilismos casual-chic son una apuesta segura para esos días en los que necesitamos algo rápido, cómodo y con estilo.

Niy longsleeve, de Scuffers (550 euros)

La pieza protagonista de su look es, sin duda, la camiseta oversize de rayas de Scuffers, un básico atemporal que María combina con unos jeans flare de estilo relajado, ideales para estilizar la figura sin sacrificar la comodidad. Su diseño de rayas navy con detalles en amarillo en la parte trasera le da un toque moderno y fresco. No es una prenda particularmente asociada al armario de María, así que no sería descabellado pensar que quizás se la haya cogido prestada a su marido, Pablo Castellano, así que si en tu caso no tienes ninguna camiseta oversize a mano, no dudes en echar un vistazo al armario de tu chico, puede que te encuentres alguna joyita como esta.

El resto del look sigue la misma línea effortless, con los jeans flare como aliados para lograr un equilibrio perfecto entre lo casual y lo sofisticado. Este tipo de pantalón, con su silueta ligeramente acampanada, es perfecto para crear un look más pulido, especialmente si lo combinas con unas zapatillas blancas o botines de piel.

El look de María Pombo. @mariapombo

Si este lunes necesitas un poco de inspiración para tu outfit, sigue los pasos de María: una camiseta con personalidad, unos pantalones cómodos pero favorecedores, y, si el frío aprieta, una cazadora de cuero o un abrigo acolchado para completar el conjunto. ¿La clave? Mantén el equilibrio entre comodidad y estilo, porque este es uno de esos looks que funcionan igual de bien en casa decorando el árbol que en la oficina. Y aunque no tengamos una 'Casavaca' en Cantabria, siempre podemos llevar un poco de su esencia a nuestro día a día o eso queremos pensar nosotras.