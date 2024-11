María Pombo tiene claro que hasta las chicas pijas de Madrid han caído rendidas a la gabardina de piel más rompedora

María Pombono deja de crearnos necesidades de moda, y ahora lo ha hecho con esta gabardina de piel que no puede ser más cañera y tendencia. Y aunque no la hemos encontrado en la web de la marca a la venta, sí que hemos encontrado una de lo más parecida en Zara, y a mejor precio. Pues puede ser, porque las dos tienen en común una gabardina de piel negra de lo más tendencia. Y es que tanto las grandes firmas como sus homólogas ‘low cost’ se han puesto de acuerdo: lo vimos en pasarela y ya lo estamos viendo en la calle las gabardinas de piel son tendencia máxima. La gabardina o trench de piel en color negro, al más puro estilo Matrix, se dibuja como tendencia por tercer invierno consecutivo, y así nos lo dejan claro las expertas en moda como María Pombo.

Porque ya os llevamos diciendo hace meses que María Pombo ha salido de su zona de confort, y cada vez arriesga más con sus looks. Y una vez más nos lo ha dejado claro dejando a un lado la gabardina camel más clásica y pija, por esta negra de piel de lo más rompedora y cañera para la campaña de la nueva temporada de 'Pombo'. Esta prenda, que no tardó en ser bautizada como abrigo Matrix por su gran parecido con las gabardinas que lucen Trinity o Neo en el clásico del cine, fue el abrigo más tendencia durante el invierno pasado y ahora Violeta lo ha devuelto a nuestra vida, y nosotras se lo vamos a copiar en Zara a muy buen precio. Gracias a su color, forma y tejido, la gabardina de cuero admite todo tipo de combinaciones, desde sencillos vaqueros con camisas blancas hasta apetecibles looks total black, y a nosotras nos encanta como lo ha combinado María Pombo.

Un trench amplio de cuello y solapa de manga larga con trabillas en hombro y puño, bolsillos delanteros de vivo con bajo con abertura en espalda y cierre frontal cruzado con botones y cinturón en mismo material que si no nos la compramos el año pasado y la tenemos en nuestro armario, tenemos que hacernos ya con una como ha hecho María Pombo.