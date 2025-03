De Sabrina Carpenter a Millie Bobby Brown: los looks de las celebrities en la alfombra roja de los Brit Awards 2025

A pocas horas de dar comienzo la 96ª edición de los Premios Oscar, nuestros ojos se han ido directos a Londres con el objetivo de analizar la alfombra roja de los Brit Awards 2025. Un evento en el que se entregan los premios anuales de la Industria Fonográfica Británica desde 1977. Esta edición, además de poner en reconocimiento a los artistas, así como a las canciones, también tiene como fin recaudar fondos para The BRIT Trust, The BRIT School y Nordoff-Robbins Music Therapy. Y, de nuevo, los invitados al acontecimiento no han defraudado en sus estilismos cautivadores e inspiradores.

Las red carpets tienen la capacidad de acaparar toda nuestra atención en cualquier entrega de galardones. De la misma manera que hoy estaremos totalmente atentas a la alfombra roja de los Premios Oscar 2025, ahora hemos hecho una pausa para analizar los looks de los invitados a los Brit Awards 2025. El O2 Arena de Londres ha sido testigo de cada una de las propuestas estilísticas que tanto los nominados como los invitados han escogido junto con sus estilistas con el objetivo de codiciarse el premio a la mejor vestida de la velada. Hemos observado una mezcla ente aquella estética más coqueta o con fantasía, como en el caso de Sabrina Carpenter, o, también, más dramáticas con el recurso de las transparencias, corsés o capuchas incorporadas. No cabe duda de que la alfombra roja de los Brit Awards 2025 ha vuelto ha darnos la bienvenida con las vestimentas glamurosas, así como idóneas, para inspirarnos a la hora de escoger un estilismo de invitada.

Los looks de la alfombra roja de los Brit Awards 2025

Comenzando con Sabrina Carpenter con un vestido de volantes favorecedor y una cola corta de Alexander McQueen. Completó su estilismo con gargantilla de cristales y su característica melena de ondas desenfadadas. Una alternativa de lo más afín al estilo de la cantante.

Sabrina Carpenter en los Brit Awards 2025. Gtres

Millie Bobby Brown nos cautivó con un vestido al estilo armadura con acabado metalizado confeccionado por Annie’s Ibiza. Se trata de un diseño de escote en cascada, mangas fluidas, cinturón delgado, con transparencias y capucha incorporada. En cuanto al hairstyle, ocultaba su cabello bajo la capucha, pero para dar un toque más desenfadado, se asomaban mechones de ondas suaves.

Millie Bobby Brown en los Brit Awards 2025. Gtres

Jared Leto se decantó por un traje de dos piezas en negro con la singularidad de adornar una de las solapas con plumas en blanco, un contraste de colores de lo más elegante. Elevó el look con camisa con transparencias al tono con detalles de lentejuelas y botines bicolor de lo más originales.

Jared Leto en los Brit Awards 2025. Gtres

Lenny Kravitz siguió su estilo con chaqueta de cuero bordada con un dibujo que simulaban ser plumas de pavo real, junto con vaqueros rectos, cinturón de tachuelas y zapatos de estampado animal.

Lenny Kravitz en los Brit Awards 2025. Gtres

Charli xcx escogió un vestido de lo más en tendencia de Dilara Findikoğlu. Hablamos de un vestido en negro de corte midi en el que predominaban las transparencias, con cuello subido, mangas holgadas y una capucha sutil incorporada. Completó el look con zapatos de tacón al tono.

Charli xcx en los Brit Awards 2025. Gtres

India Amarteifio apostó por una de las prendas de vestir que más llevaremos durante la temporada otoño-invierno 2025. Se trata de una gabardina de efecto cuero de corte midi que nunca pasa de moda que combinó con sandalias de tacón con pulsera y hairstyle divertido y juvenil.

India Amarteifio en los Brit Awards 2025. Gtres

La alfombra roja de esta edición de los Brit Awards ha vuelto a deslumbrar con los looks más deleitables. La próxima a la que estaremos atentas será la de esta madrugada en los Premios Oscar 2025 con el fin de analizar al detalle cada estilismo.