Juan Carlos Fresnadillo: "Millie Bobby Brown tiene madera de actriz grande"

Es uno de nuestros directores más internacionales pero, como tantos otros que empezaron a despuntar en el cambio de siglo, Juan Carlos Fresnadillo (Santa Cruz de Tenerife, 1967) tuvo que emigrar para poder desarrollar todo su potencial como cineasta. Así llegarían "Intacto" (2001) y, sobre todo, "28 semanas después" (2007), que se acabaría convirtiendo en un éxito global. Tras estrenarse también como productor y dirigir varias series para televisión, Fresnadillo regresa ahora a las grandes ligas de la mano de Netflix y con "Damsel", una revisión de las historias de caballeros y damiselas en apuros con la demandada Millie Bobby Brown ("Stranger Things") como intrépida protagonista.

La película, que no se baja del Top 10 de lo más visto de Netflix desde su estreno hace unos días, nos lleva hasta los días más oscuros del reino del que Bobby Brown, aquí Eloise, es princesa. Para salvar a su nación de la ruina, la princesa acepta casarse con el heredero del trono más fértil de la zona, sin conocerle ni a él ni a los deseos ocultos de su familia. Es ahí donde arranca la acción de "Damsel", que con un reparto cargado de estrellas como Angela Bassett ("Tina") o Robin Wright ("La princesa prometida") intenta subvertir los clichés del género. Sobre su incursión en Netflix, el trabajo con una de las estrellas incipientes más solicitadas de Hollywood y su propia carrera en la Meca del cine, Fresnadillo responde a LA RAZÓN.

Fresnadillo junto a Millie Bobbie Brown durante el rodaje de "Damsel" NETFLIX

-PREGUNTA. Eligió su Tenerife natal para estrenar la película en España, con una premier como las de antes. ¿Le gusta lo de ver su trabajo en la sala de cine?

-RESPUESTA. Me encanta toda la experiencia colectiva, lo que es ver una película en una sala de cine rodeado de público. Me crie yendo al cine a ver clásicos, y me parece un acto que es casi liturgia. La manera más óptima de ver una película es en una sala de cine, rodeado de gente. Y eso pasa también en "Damsel", por la aventura que propone la película.

-¿Cómo llega al proyecto? ¿Sintió algún reparo ante la inmensidad del proyecto?

-Yo llegué en 2019, cuando el productor Jeff Kirschenbaum me llamó y me envió el guion. Lo leí y sentí que era una película necesaria, porque tocaba varios temas que me han marcado como cineasta. Sobre todo lo que tenía que ver con esta familia sometida a las circunstancias tan extraordinarias que propone la película. Sentía que era una oportunidad para volver a vibrar con el cine, en un contexto que me parecía muy apropiado. La película es una revisión de los cuentos clásicos, y habla de manera categórica a las nuevas generaciones. "Damsel" es una invitación a la gente más joven a disfrutar de esos cuentos de fantasía que atraparon antes a mi generación.

-Sobre lo de apelar a las nuevas generaciones, ¿qué tal el trabajo con Millie Bobby Brown? ¿Cómo la ha visto?

-"Damsel" demuestra que Millie (Bobby Brown) ya ha madurado y se ha convertido en una gran actriz. Aceptar esta película ya fue un gran desafío, porque hay una gran parte de la historia que transcurre de manera casi solitaria. Ella es sacrificada a un dragón y tiene que transitar por las cuevas donde vive la criatura, que son en su mayoría escenarios digitales. Durante 25 minutos lleva el peso sola de la película, es fascinante cómo alguien tan joven es capaz de interpretar así, con carisma, para que la gente viaje con ella. Tiene esa gran capacidad de engancharte y llevarte a donde se proponga, como hecha de la madera de las grandes actrices.

-¿Le parecía importante subvertir los cánones del género de aventuras, caballeros y dragones?

-Le daba un giro de modernidad a la historia. Acercaba la estructura clásica al mundo contemporáneo. En este sentido, "Damsel" propone refrescar los cuentos desde un lugar rebelde y más conectado con nuestro tiempo.

-¿Cómo de complicado ha sido el rodaje? Entre pantallas verdes, dragones creados por ordenador...

-Imagínate (ríe). La historia no solo demanda un montón de efectos visuales y exteriores increíbles, con caballos y mucha épica, si no que teníamos que hacer bien al dragón. Si no lo ejecutábamos bien, no iba a quedar bien en la película. Eso convierte la película casi en una película de animación, creando a una bestia hiperrealista a la que puedes sentir y casi oler. Hay que armarse de mucha paciencia cuando decides hacer un tipo de película como esta, pero estoy muy orgulloso del resultado. Todas las piezas han encajado y nos podemos ir a otro mundo. En todo momento tienes la sensación de que ese mundo, fantástico, es real, verosímil.

-¿Cómo se dirige a toda una Angela Bassett y a toda una Robin Wright?

-Estar delante de dos titanes de la interpretación impresiona, pero hay algo que lo hace todo mucho más fácil. Y es que todos estamos en esta película porque nos enamoramos del guion y de la historia que se está contando. Trabajamos bajo la misma visión. Y luego sucede una cosa, y es que cuanto más grande es el actor, más humano y más cercano me ha parecido siempre. Te hacen darle importancia a la humildad, que no deja de ser un instrumento de trabajo. Escuchar nunca está de más, y ellas pensaban igual, se pusieron a mi servicio desde un principio. Ha sido una delicia.

-"Damsel" no está basada en una saga de libros ni es secuela de nada. El guion de Dan Mazeau es original. ¿Vale la pena jugársela con una película original en tiempos de franquiciado y sagas infinitas? ¿Puede triunfar una propiedad intelectual nueva?

-Yo creo que sí. Todavía existen creadores capaces de generar historias originales más allá de estructuras comerciales como la saga. En ese sentido, la valentía de Dan (Mazeau) para sugerir la revisión del cuento clásico parte de su propio espíritu. Ha sido un placer trabajar con él.

-¿Dónde le pilla "Damsel" a nivel profesional? ¿Qué quiere hacer Juan Carlos Fresnadillo a partir de ahora?

-Han sido cinco años de mi vida. Y yo era consciente de lo que implicaba meterse en una historia tan ambiciosa como esta, pero ha sido muy satisfactorio. He estado muchos años trabajando en la industria americana con más ganas que resultados y finalmente he podido materializar todo. Me gustaría aplicar esta experiencia a otro tipo de películas. No tengo claro qué me gustaría hacer exactamente, pero quizá me gustaría entrar en el terreno del thriller romántico. Es mi deuda pendiente con mi gran maestro de juventud, que fue Hitchcock.

-Al final, Fresnadillo estaba allí cuando lo petaba Blockbuster y ahora cuando lo peta Netflix. ¿Qué le aporta como director el nuevo paradigma de exhibición y distribución?

-Me aporta el cumplir un sueño. Ver cómo mi película llega en un solo día a millones de espectadores. Te da una sensación de plenitud inmensa, y esa es la gran ventaja, la de lo masivo de la distribución. Para los creadores es fantástico, porque yo particularmente hago películas para intentar llegar al gran público. A pesar de que me he criado en salas de cine y siento que es la mejor manera de disfrutar las películas, sé que los tiempos han cambiado. Hay que intentar tener lo mejor de los dos mundos.