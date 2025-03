Marisa y Victoria Elena, las mujeres que arropan a Karla Sofía Gascón en su camino a los Oscar

Escribió un libro, plantó un árbol, tiene una hija, pintó cuadros, triunfó en su trabajo… "Me quedaban dos cosas por hacer. Ya una", dice en su cuenta de Instagram. Y esa una, el Oscar a Mejor Actriz, podría estar a punto de cumplirse también. Después de aplicarle la cultura de la cancelación, Karla Sofía Gascón reapareció ayer en la ceremonia de los Premios César, en el Teatro Olympia de París.

Aunque ‘Emilia Pérez’, la película que protagoniza, se coronó como la gran ganadora de la ceremonia número 50 de estos premios, con un total de siete galardones, incluidos los de mejor película y mejor dirección, Karla Sofía se quedó sin el trofeo a Mejor Actriz. Su esperada presencia, no obstante, eclipsó a otras estrellas. Su asistencia a la gala de los Oscar, en Hollywood, está confirmada y la expectación vuelve a ser máxima, aunque las aguas están ya más calmadas después de sus polémicos tuits.

Karla Sofia Gascon poses before the 50th edition of the Cesar Film Awards ceremony at the Olympia venue in Paris Afp

En este tiempo de silencio, que ha coincidido con la experiencia más importante de su carrera como actriz, ha vivido una montaña de emociones, pero se ha mantenido fuerte gracias a las mujeres más importantes de su vida. Una de ellas es su madre, que le sigue preparando tuppers de comida cada vez que la visita en su casa de Alcobendas (Madrid). "Mi madre me dijo ayer algo hermoso: Me importa bien poco que ganes nada, solo quiero que estés bien y no te hagan daño", compartió en redes sociales.

Globos de oro la razon

Las otras dos, su mujer Marisa Gutiérrez, y su hija, Victoria Elena. Fueron su apoyo decisivo en su proceso de transición. Ambas se acostumbraron a su nueva identidad, si bien su esposa necesitó un tiempo mayor de adaptación, según explicó Karla Sofía a LA RAZÓN. "Casi le da un infarto cuando se lo dije". La hija, adolescente, lo asimiló de una forma más natural. "No tiene ningún tipo de prejuicio ni nada, porque antes tenía un padre y ahora tiene dos madres. Enseguida me llamó mamá". Ahora, con 14 años, se encuentra encantada cada vez que la intérprete regresa de las galas y eventos con la maleta cargada de vestidos y cosmética.

Karla y Marisa se conocieron cuando eran casi adolescentes. La actriz, entonces Carlos, tenía 19 años y su mujer uno menos. Contrajeron matrimonio antes de su cambio de género. Desde entonces, la solidez de su amor ha sido suficiente para mantener una unión a prueba de los vaivenes que les ha ido deparando la vida. La base es la comprensión y el respeto. Marisa trabaja en una empresa de telefonía móvil y ha optado por un perfil muy discreto. En su libro "Karsia: Una historia extraordinaria", ha relatado cómo el miedo a las reacciones de su entorno retrasó su transición de género y el respaldo incondicional de su esposa. "Una mujer que vale millones".