Sara Carbonero se adelanta a la Navidad con el conjunto blanco de cashmere más elegante que le vamos a querer copiar

Sí, aún quedan 64 días para Navidad pero Sara Carbonero ya se ha adelantado con un rodaje de una campaña publicitaria que nos transporta directamente a la época más festiva del año. Aunque no sabemos de qué marca se trata el anuncio, nosotras no hemos podido dejar de fijarnos en su conjunto de cashmere blanco y en el árbol de Navidad de detrás. Eso sí, creemos que el conjunto es de Falconeri, marca de la que la periodista es imagen, y este look tiene todos los números para ser de su etiqueta, así que se podría tratar de una fotografías de la firma para la época navideña. Y cotilleando en su web, creemos que hemos dado con el conjunto de Sara Carbonero, y se trata de un vestido lencero de cashmere y un jersey de cuello vuelto por encima.

Superior a sus hermanos de lana y tejidos sintéticos, el cashmere, es una de las fibras favoritas del otoño por su tacto suave y sus propiedades aislantes, y Falconeri es una de las firmas que mejor trabaja con este tejido. Más cálida pero más ligera que las telas mencionadas anteriormente, la cachemira te ayudará a retener el calor en los días más fríos sin provocarte un sobrecalentamiento cuando salga el sol. Y este conjunto blanco de Sara Carbonero apunta a que es un conjunto de la firma de la que Tamara Falcó también es imagen.

Sara Carbonero con look navideño. @saracarbonero

Las prendas de cashmere no son asequibles, incluso en las tiendas de mass market, que comienzan a trabajarlo, se convierten en prendas por encima de la media de precios habitual de la marca porque no es un tejido común, sino de mayor calidad, y aquí es donde comienza la diferencia.

Vestido lencero en cashmere ultrafine de Falconeri (298 euros)

Vestido lencero. Falconeri

Jersey de cuello vuelto de cashmere ultrafine de Falconeri (188 euros)

Jersey cuello alto. Falconeri

Este es el conjunto que creemos que luce Sara Carbonero y nos parece perfecto para una cena o comida de Navidad, y más si lo lucimos con una coleta como la que ella ha recogido su melena.