Sara Carbonero nos emociona a todos con su mensaje más necesario (y aplaudido) con vestido blanco lencero de marca española

Sara Carbonero siempre es inspiración, pero no solo con sus looks, si no con sus mensajes a través de redes sociales y su forma de ver la vida. Vista por muchos como distante o fría, esta vez la periodista ha conseguido emocionarnos a todos y que en una horas su discurso más personal y necesario se haya hecho ya viral en redes sociales. El madrileño Palacio de Santoña se ha vestido esta noche de gala para celebrar una cita muy especial. La revista “Elle” ha reunido en esta histórica construcción del siglo XVI a rostros muy conocidos de diferentes esferas sociales para apoyar la lucha contra el cáncer, una enfermedad que cada año se diagnostica a casi 300.000 personas en España. Y ahí es donde Sara Carbonero con un vestido lencero blanco de Juan Vidal, ha dado un paso al frente para hablar de su enfermedad por primera. vez.

Un discurso de una Sara Carbonero entre lágrimas después de recibir el galardón a la valentía en el que explica que le ha costado varios años poder hablar abiertamente de su enfermedad, de como vivió el diagnóstico en 2019 y de la importancia de estar acompañado por un entorno que te haga de red, y de la saluda mental. Un discurso que muchos famosos o influencers ya han compartido en sus perfiles de Instagram. Para esta noche tan especial y emotiva, Sara ha optado por lucir un vestido lencero blanco satinado del diseñador alicantino Juan Vidal. Se trata de un precioso vestido largo blanco, con una preciosa caída, tirantes finos, escote en pico de estilo lencero satinado. Porque aunque ella siempre brilla, lo importante esta noche no era su estilismo, si nos sus palabras.

El look de Sara Carbonero. Gtres

Una noche en la que también hemos podido ver en la alfombra rosa a Amelia Bono, Cristina Pedroche, Patricia Conde, Rossy de Palma, Hiba Abouk o Esther Cañadas.