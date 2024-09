Los zuecos más pijos (y clásicos) con los que Tamara Falcó empieza el otoño son los que nosotras le vamos a copiar en Primark por 20 euros

Tamara Falcó ha vuelto al trabajo, eso ya está claro aunque siga abriendo su álbum de fotografías de vacaciones. Si ayer se convertía en la invitada perfecta de boda de otoño 2024 con un vestido de una marca sevillana que también ama la Reina Letizia, hoy lo hace con los zuecos más pijos y clásicos para octubre, mientras graba una campaña de moda de una marca de la que es imagen. Estamos hablando de los famosos zuecos ‘Boston’ de Birkenstock que Tamara Falcó luce con un conjunto de lo más cozy de Falconeri, marca de la que es imagen como Sara Carbonero. Unos zuecos que cuestan entre 120 euros y 200, pero que nosotras hemos encontrado su 'dupe' en Primark por solo 24 euros.

Todo empezó en 1774, en un pequeño pueblo alemán, cuando se mencionó por primera vez el nombre de un maestro zapatero llamado Johann Adam Birkenstock. Siglos más tarde, éste se convierte en una de las marcas de zapatos más conocidas del mundo. Y ahora hay miles de 'dupes', pero la verdad es que el de Primark está muy logrado, y además de lo más cómodo. Porque una que aquí escribe se los ha comprado, y con el pie tan delicado que tengo, que me hacen daño hasta los zapatos más caros del mundo, estos no me han hecho ni una rozadura. Y como compartir es de guapas, aquí estamos. Desde hace algunas temporadas, los zuecos Birkenstock, los llamados ‘Bostons’, se encuentran entre los estilos de calzado más de moda. Además de modelos como Kendall Jenner, estrellas de Hollywood como Katie Holmes y Zoë Kravitz también han lucido estos mules. En resumen: todo el mundo quiere zuecos Birkenstock. Y ahora es nuestra Tamara Falcó la que se ha sumado a esta moda.

Tamara Falcó con look otoñal. @tamara_falco

Zuecos de ante de The Edit, de Primark (24 euros)

Zuecos ante. Primark

Y si no te quieres gastar más de 100 euros en un calzado de este tipo, esta versión de Primark es la mejor opción para pasar un otoño de lo más cómodo y en tendencia con este zueco por poco más de 20 euros.