El top de punto más elegante del otoño es el que Sara Carbonero se ha llevado de cena

Los tops de punto son para el otoño, y Sara Carbonero nos ha inspirado con este estilismo que ha lucido en una cena este fin de semana. Este tejido sí que es un esencial que cumple con todos nuestros requisitos para la temporada. Porque el punto vuelve cada otoño, ya sea en vestidos, chaquetas, jerséis o tops como el que luce la periodista. Un tejido calentito y cómodo para el día a día, pero que también se puede lucir con el máximo estilo para una cena de noche como ha hecho Sara Carbonero con este top palabra de honor en gris con fruncido. Un diseño que puede quedar igual de combinado con unos vaqueros, que con unos pantalones de traje o de piel, y también una falda.

Sobre las pasarelas su aparición ha sido discreta. Dolce & Gabanna incluía el escote corazón en forma de vestido de punto minimal y Khaite en varios tops de carácter 90's. Y ahora es Sara Carbonero con este gris que nos parece ideal para marcarnos un look 'comfy' pero a la vez con estilo. El punto es el tejido estrella de la temporada. A estas alturas, y el frío ya instalado, no cabe duda de esta afirmación. Sin embargo, es un tejido que tradicionalmente asociamos mucho más a los looks de día que a los de noche, y la periodista nos ha dejado claro que también se puede triunfar con ellos por la noche. Porque Sara Carbonero es fiel amante de las prendas de punto en otoño, en todas sus versiones, pero sobre todo en vestidos, aunque esta vez lo ha hecho con este top palabra de honor que nos puede salvar de cualquier momento de no saber que ponernos.

Sara Carbonero. @saracarbonero

Cómo llevar tops de punto en otoño a cualquier edad

En chalecos, vestidos, jerséis, cárdigans y demás propuestas estilísticas, el rey de las prendas invernales regresa este 2024 a golpe de 'street style' en cientos de combinaciones posibles. Pero ahora nos queremos centrar en los tops de punto como el de Sara Carbonero, ya sea en escote palabra de honor, corazón o bardot. Todos ellos tienen cabida en nuestros estilismos de otoño 2024, y tanto se pueden combinar con un cárdigan a juego, una blazer o un trench encima depende del momento del día o la ocasión en que lo queramos lucir.

Desde unos vaqueros, unos pantalones de piel o una falda tubo. Aunque también lo podemos lucir debajo de un traje para un look de oficina más en tendencia.