Sara Carbonero convierte unos pantalones metalizados en el perfecto look para las comidas de Navidad

Ya solo quedan 22 días para Navidad, y nosotras no dejamos de pensar en diferentes outfits para ser las mejores vestidas de estas fechas, entre ellos, estos pantalones plateados con los que Sara Carbonero nos acaba de robar el corazón. Porque la periodista hizo ayer junto a Isabel Jiménez un directo desde la cuenta de Instagram de su marca Slowlove para proponernos diferentes outfits para las fiesta e ideas de regalos. Y obviamente, nosotras nos hemos quedado con sus pantalones metalizados, que además ella ha conseguido darle su toque más personal y bohemio con un jersey de escote bardot y flecos.

Los tejidos brillantes ya no se limitan a copar los looks en temporada festiva. Este otoño inundan todo tipo de prendas, desde pantalones a gabardinas, y se convierten en imprescindibles también a plena luz del día. Y Sara Carbonero con este look nos ha dejado claro que los pantalones plateados son los nuevos vaqueros, e incluso, pueden convertirse en un estilismo bohemio que tanto representa el estilo de la periodista, y que es máxima tendencia esta temporada. Los metalizados y el color plata se han dibujado como una constante en todas las capitales de la moda, posicionándose como una de las tendencias más importantes en base a la cantidad de looks en los que han aparecido en Londres, Nueva York, Milán y París.

Pantalones plata resinado de Slowlove (39,99 euros)

Pantalones plateados. Slowlove

Unos pantalones plateados de Slowlove, que además ahora los encontramos rebajados en la web de la marca de Sara Carbonero e Isabel Jiménez. Un estilismo que nos parece ideal para una comida de Navidad, o combinado con un top más festivo, para una cena.