El conjunto satinado de Sara Carbonero junto a Isabel Jiménez es perfecto para todas nuestras noches de Navidad

Anoche no solo hubieron eventos en Madrid que nos dejaron los looks de Vicky Martín Berrocal o Eugenia Martínez de Irujo, si no también en Barcelona donde Sara Carbonero brilló con un conjunto satinado de su firma Slowlove perfecto para nuestras cenas de Navidad. Artistas, modelos, famosos y profesionales del mundo del espectáculo han llenado esta noche los salones del hotel Majestic de Barcelona, decorado ya con aires navideños, en el acto de entrega de la séptima edición de los Premios Magazine.

Sara Carbonero e Isabel Jiménez fueron reconocidas por su labor de emprendimiento en su firma Slowlove. Teresa Helbig recibió el premio como diseñadora del año y Paz Vega por su trabajo como directora y guionista en su ópera prima Rita. A ellas se sumó la Fundació Gala-Salvador Dalí, que fue galardonada por su labor en la promoción del legado del artista. Y nosotras solo nos hemos podido fijar en el conjunto de tejido laminado en plata de Sara Carbonero de su firma Slowlove. Un conjunto que combina una blusa y una falda larga que la periodista ha lucido con un cinturón y sandalias negras de plataforma.

Blusa tejido laminado plata de Slowlove (rebajado a 39,99 euros)

Blusa. Slowlove

Falda satinada larga de Slowlove (rebajada a 39,99 euros)

Falda satinada. Slowlove

Un conjunto de Sara Carbonero que es perfecto hasta para nuestras comidas o cenas de empresa en los próximos días.