Sara Carbonero tiene claro que para estos primeros días fríos de primavera los vaqueros pitillo se llevan aún con botas cowboy

Nuestra maleta de Semana Santa estaba lleva de looks de lo más primaverales después de dejar Madrid a 29 grados, pero con esta bajada de temperaturas, solo podemos pensar en looks más abrigaditos para este Jueves Santo como ha hecho Sara Carbonero después de irse a Valencia con su hijo de torneo este fin de semana. Un estilismo con el que la periodista se ha olvidado de la primavera como vamos a hacer nosotras con estos vaqueros pitillo con botas cowboy muy altas. Después de unos días con looks bohemios, Sara Carbonero nos ha dejado claro que los jeans pitillo han vuelto para llevarse con botas muy altas. Si hace unos meses era Paula Echevarría la que apostaba por la vuelta de los pantalones pitillo, ahora es ella la que nos deslumbra. Lo que quiere decir, que como os llevamos avisando semanas, los vaqueros pitillo y los pantalones pitillo, van a volver a salir a la calle desde el armario de las que más saben de moda, y más en estos días de Semana Santa de lo más fríos. Tras unos años donde parece que la tónica general en cualquier vaquero era el corte recto, puede que esto haya llegado a su fin. Las tendencias más nostálgicas se han empeñado en el último tiempo en resucitar los pantalones de campana tan característicos de la década de los 70, mientras que las amantes de los 80 apostaban por el modelo slouchy, y las de los 90 por el wide leg o silueta ancha que conquistan a celebrities de la talla de Sara Carbonero.

Aunque ahora Sara Carbonero les ha sido infiel a los vaqueros más anchos de madre, para sacar del armario estos jeans pitillo que ha combinado con un jersey y botas cowboy altas, para una sesión de fotos de Agatha Paris, la firma de la que es imagen, y además, tiene diferentes colecciones como María Pombo. Si dijiste que no volverías a llevar unos jeans pitillo, vas a cambiar de opinión cuando veas eloutfit de Sara Carbonero.

Sara Carbonero en una sesión de fotos. @saracarbonero

Unas botas que también le hemos visto lucir luego con un look veraniego para la campaña de joyas que estaba rodando, que entendemos que son de su nueva colección con Agatha Paris que saldrán a la venta en las próximas semanas.

Sara Carbonero en una sesión de fotos con botas. @saracarbonero

Con la inminente llegada del buen tiempo no solo cambian las prendas a la hora de vestir, sino que en el terreno de los zapatos las botas cowboy son las grandes favoritas. Y en ese lugar siempre tienen cabida las botas cowboy, que son las favoritas de Sara Carbonero y de las chicas que aman la moda, sobre todo en primavera para poderlas llevar con vestidos y faldas, olvidando las medias. Una combinación de esas tan boho que ama la periodista, pero que mientras no suban las temperaturas va a seguir llevando con pantalones pitillo.