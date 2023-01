Cuando llega Paula Echevarría con el lookazo con pantalones pitillo y botas moteras, es que vuelven a la tendencia (y a la moda)

Paula Echevarría ha empezado el año en el cielo de la moda y de los lookazos que se está marcando. Y eso significa que no hay día que no nos cree una necesidad o nos inspire con sus estilismos. Y para empezar el fin de semana no podía ser menos para irse de cenas con amigas, porque se ha marcado un lookazo rockero de esos que tanto nos gustan y tanto representan el estilo de Paula Echevarría desde que empezó con su blog de moda. Porque si hay un estilismo que asociemos a ella es este, con abrigo militar, pantalones pitillo y botas moteras. Lo que quiere decir, que como os llevamos avisando semanas, los vaqueros pitillo y los pantalones pitillo, van a volver a salir a la calle desde el armario de las que más saben de moda, y la actriz asturiana nos lo acaba de demostrar por las calles de Madrid. Si dijiste que no volverías a llevar unos jeans pitillo, vas a cambiar de opinión cuando veas el outfit de Paula Echevarría, porque no solo de botas muy altas vive este invierno, y si no que se lo digan a Mariló Montero, la Reina Letizia o Carmen Lomana.

Tras unos años donde parece que la tónica general en cualquier pantalón era el corte recto, puede que esto haya llegado a su fin. Las tendencias más nostálgicas se han empeñado en el último tiempo en resucitar los pantalones de campana tan característicos de la década de los 70, mientras que las amantes de los 80 apostaban por el modelo slouchy, y las de los 90 por el wide leg o silueta ancha que conquistan a celebrities de la talla de Sara Carbonero. Solo había un corte que parecía no volver por ninguna parte, el pantalón pitillo, pero Paula Echevarría ha vuelto a demostrar que el vaquero pitillo es tendencia eterna y siempre hace tipazo. Ni pasados de moda, ni prohibidos a los sesenta: los pitillos se siguen llevando. Y así de bien.

Abrigo militar verde, de Space Flamingo (425 euros)

Abrigo militar verde. FOTO: space

Un pantalón pitillo negro que Paula Echevarría ha combinado con un abrigo militar de su marca Space Flamingo y botas moteras. Un estilismo, que sin duda, le vamos a copiar este mismo sábado para irnos de comida con amigas.