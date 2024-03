El look de madre futbolera de Sara Carbonero con la chaqueta de flecos más rebajada (y boho) de su marca

Sara Carbonero ha vuelto a dejarnos un look de esos de madre orgullosa, después de preocuparnos a todos con un mensaje desde el hospital que desconcertó a sus seguidores de Instagram y a todos los medios de comunicación. Aunque no dejó claro si el ingreso era suyo, o de un familiar, este fin de semana se ha ido de torneo de fútbol con su hijo mayor y nos ha dejado look de lo más primaverales y bohemios, como a ella le gustan. Parece que Sara Carbonero ha hecho muy buenas migas con algunos padres y algunas madres que ha conocido a lo largo del tiempo en los diferentes torneos de fútbol a los que acude con sus hijos. Junto a un grupo de ellos ha disfrutado del buen tiempo, la arena y el agua en la playa de Xilxes donde los niños se han hospedado en un camping, y Sara Carbonero nos ha dejado imágenes en la playa y también en los partidos de fútbol de su pequeño. Y como no podía ser de otra forma, nosotras nos hemos fijado en sus estilismos, con vaqueros y camiseta básica, vestido bohemio con jersey de crochet o esta chaqueta de ante con flecos de su marca SlowLove, que además tiene un 50% de descuento.

Chaqueta de flecos, la tendencia de los 70 que adora Sara Carbonero y que esta primavera ha puesto a la venta en SlowLove para que todas la podamos copiar. Los años 70 están de moda, en el sentido más literal. Las tendencias que despuntaban en aquella gloriosa y revolucionaria década vuelven a inundar el asfalto. El éxito de las botas cowboys, los looks total denim o el estampado geométrico, indispensable en las colecciones más recientes, presagiaban un regreso triunfal, y además, este modelo está mega rebajado. Si hace apenas unos días era Sara Carbonero la que lograba llamar la atención del público con una chaqueta de ante con detalles de flecos, en un partido de su hijo en la Comunidad Valenciana, ahora sabemos que es de su marca y que además la podemos comprar con un 5% de descuento.

El look de madre futbolera de Sara Carbonero. @saracarbonero

Chaqueta flecos efecto ante, de SlowLove (rebajada a 64,50 euros)

Chaqueta flecos. SlowLove

Este tipo de chaquetas de flecos, sean de ante, algodón o cualquier otro tejido adquieran todo el protagonismo del estilismo. Se trata de prendas capaces de dar un giro a cualquier look, de aportar el toque retro o folk, y además ahora puedes copiar la de Sara Carbonero que está muy rebajada para empezar la primavera o la Semana Santa pasada por agua.