Ayuso dicta sentencia, las faldas midi se llevan también con botas altas al trabajo

Si ayer estaba en Barcelona, Isabel Díaz Ayuso ya está de vuelta en Madrid para seguir dejándonos sus looks de oficina perfectos como el de la Reina Letizia. Si ayer optado por un look más casual con jeans, hoy la presidenta de la Comunidad de Madrid se ha olvidado de los pantalones para lucir estas botas muy altas que nos han robado el corazón. Porque son elegantes, tendencia y además no puede ser más estilismos. Y es que en el armario de invierno y en primavera de las mujeres que mejor visten, no pueden faltar unas buenas botas. Ayuso ha presidido el consejo de Gobierno desde Leganés, después de estar ayer de visita en Castelldefels. Isabel Díaz Ayuso tiene claro que las botas muy altas son el calzado para terminar el invierno y nos lo ha vuelto a demostrar con estas botas altas negras que ella ha combinado con una falda midi a tono camisetta blanca y blazer abotonada en color gris. Un estilismo de la política que nos parece perfecto para ir a la oficina en invierno, con elegancia, cómoda y sin pasar ni pizca de frío. Una nueva lección de estilo de Ayuso para empezar este miércoles en Madrid.

Si hay una prenda que no nos puede faltar en nuestro armario cada primavera esa es, sin lugar a dudas, la falda midi. Con la llegada del buen tiempo, es momento de dejar atrás los abrigos de paño más abrigados, así como los jerséis de lana y las bufandas, prendas que nos han acompañado durante todos estos últimos meses de invierno. De esta manera, sacamos a relucir las piezas más coloridas, livianas y alegres propios de estos meses de primavera y verano que se avecinan. En este sentido, al igual que las faldas midi, las gabardinas, las chaquetas de punto y los pantalones pijameros son un imprescindible. Y Isabel Díaz Ayuso nos lo ha dejado claro con esta falda midi negra con botas altas.

Díaz-Ayuso asiste a la reunión del Consejo de Gobierno Rodrigo Jimenez Agencia EFE

Ella lo lleva con todo tipo de prendas y para distintas ocasiones, adaptándolas con otras prendas y accesorios. Por ejemplo, este invierno ha llevado maxi botas altas con faldas midi, como Ayuso.