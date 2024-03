La chaqueta de tweed amarilla de Carmen Lomana en Málaga se la vamos a copiar para ser la más elegante este Jueves Santos

Ya lo decíamos ayer, estábamos esperando a Carmen Lomana en Marbella en Semana Santa, y ayer ya llegó para dar una charla, derrochando elegancia como solo ella sabe. Carmen Lomana no nos deja de inspirar con sus looks. Porque ella es elegancia extrema para todas las edades, inspiración diaria tanto con sus looks de calle, como para ir a trabajar o a un evento, y nos lo ha vuelto a demostrar sumándose al estilo coquette más tendencia. Hablamos del estilo 'coquette', bajo la premisa del concepto de la hiperfeminidad. Se trata de un estilo que no solo se centra en el mundo de la moda, sino que habla de romantizar el día a día, una nueva forma de ver el mundo y de definir así nuestra propia identidad. Y ahí también enmarcamos este look de Carmen Lomana con una chaqueta de tweed amarilla de lo más romántico y elegante con pantalones rectos negros que están de regreso a la calle y al armario de las mujeres que más saben de moda. Un estilismo que Carmen ha elegido para empezar la Semana Santa en Marbella con una charla de lo más inspiradora.

El atractivo intemporal de la chaqueta de tweed diseñada por Coco Chanel se renueva temporada tras temporada, hasta el punto de convertirse en un clásico del armario femenino. Porque los iconos son reconocibles a simple vista, este es también el caso de chaqueta de tweed de Coco Chanel de la que cada otoño y primavera sale del armario de las mujeres más elegantes para sus looks más clásicos y atemporales. Una chaqueta de tweed que con un jersey negro y pantalones también en el mismo color. Estas clásicas chaquetas asociadas irremediablemente a Coco Chanel son una de las prendas más elegantes y atemporales del armario. Además de ser perfectas para entretiempo, y Lomana sabe como seguir siendo la más elegante en primavera, ya sea en Madrid o en Marbella para pasar la Semana Santa. Porque si el domingo lo hacía en la capital de España con un traje marrón con la blazer más tendencia, hoy lo hace ya desde la Costa del Sol con esta chaqueta amarilla que no la puede favorecer más, y con su rubia melena siempre perfecta.

Por algo Carmen Lomana es una de las mujeres más elegantes de España y lo ha vuelto a demostrar esta Semana Santa. Desde el traje marrón con blazer ajustada a la cintura, a esta chaqueta de tweed de estilo crop con la que nos ha conquistado desde Marbella. Quedamos pendientes de con que estilismos más nos sorprende la socialite estos días.