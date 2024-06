Sassa de Osma acaba de estrenar las sandalias de lujo ‘made in Spain’ que pretenden recuperar la tradición artesanal de Paraguay

Si tuviésemos que resumir en pocas palabras cómo es el estilo de la abogada, diseñadora y ex modelo Sassa de Osma sería elegante, atemporal y un tanto vintage. Contrajo matrimonio con el príncipe Christian de Hannover, lo que la convierte en miembro de la familia real, y su presencia no pasa desapercibida con cada look que luce por su sofisticación y discreción, siendo toda una referente para todas aquellas amantes de la moda más clásica y elegante que jamás pasará de moda. Tiene un estilo muy parecido a otras celebrities como María de la Orden, con quien mantiene una buena relación de amistad, e incluso como el de la periodista y fundadora de una agencia de comunicación, Sofía Paramio. Y nos lo ha vuelto a dejar claro con los de campana que siempre están en el armario de las mujeres que mejor vistes. Sassa de Osma acaba de estrenar unas sandalias planas con las que nos ha enamorado, y no solo por lo bonitas que son, si no por la historia de la marca que las firma.

Estamos hablando de Amambaih, la firma de calzado de lujo ‘made in Spain’ que recupera la tradición artesanal de Paraguay. Después de trabajar para Hermès, Gucci o Chloé, la diseñadora Mariela Schwarz lanzó Amambaih con el objetivo de poner en valor sus raíces: la artesanía ancestral, la historia y los colores de su país. Y ahora es Sassa de Osma la que las ha estrenado con un vestido negro de lo más elegante, veraniego y original con la espalda descubierta con tiras. Amambaih es un proyecto social que nace de los orígenes paraguayos de la diseñadora Mariela Montiel. Ella, en su búsqueda por descubrir a sus ancestros en su tierra natal, se encontró con las comunidades de artesanos en Paraguay, incluida la tribu Maka, que conquistaría su corazón.

María sandalias plataforma, de Amambaih (395 euros)

Sandalias tiras. Amambaih

Un estilismo con el que Sassa de Osma nos deja claro que los vestidos negros también son para los días más calurosos del año, y que también puede ser de lo más elegantes si los combinas con sandalias planas como estas.