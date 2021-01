Tamara Falcó se apunta a la nueva obsesión de las prescriptoras de moda con este jersey polo de rebajas de Zara (y está a punto de agotarlo)

Ya no hay dudas. Si en 2020 os avisábamos de que Tamara Falcó se estaba convirtiendo en una de las grandes ‘insiders’ de moda en nuestros país, sus dos primeros looks de 2021 nos lo han confirmado totalmente. Si hace unos días Tamara Falcó se apuntaba a la tendencia que ha enamorado a La Vecina Rubia: los calcetines por encima de los leggins, ahora lo hace con el jersey polo que es la nueva obsesión de las prescriptoras de moda.

¿Preparada para copiar el look de Tamara? Y es que no hay foto que la hija de Isabel Preysler suba a su cuenta de Instagram o look que saque en ‘El Hormiguero’ que nos conquiste a nosotras y a todas sus seguidores. Eso se llama llevar el estilo en la sangre.

El polo de rebajas de Zara que Tamara Falcó está a punto de agotar es este de punto con lana. Una prenda Polo confeccionada con tejido en mezcla de lana y cashmere con cuello solapa, manga larga y cierre frontal con botones. ¿Su precio? Está rebajado a 19,99€ y nosotras ya nos hemos hecho con este básico para nuestro armario fashionista antes que se agote.