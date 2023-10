El segundo (mini) vestido de novia de Marta Pombo es una fantasía de 500 flores de cristal bordadas a mano

La España de las influencers no habla de otra cosa hoy que no sea de la boda de Marta Pombo y Luis Zamalloaque se han casado en La Boda del Mentidero en Madrid. María Pombo ya nos desveló hace unas semanas que su hermana iba a sorprendernos a todos con un original diseño de Redondo Brand y así ha sido. Una imagen que además nos ha robado el corazón porque iba acompañada al altar por su hija, Matilda, y sus sobrinos, Martín y Vega. Pero si el primer vestido nos ha gustado, este segundo nos parece una fantasía y también diseñador por Jorge Redondo que ya lo podemos llamar el diseñador oficial de las influencers patrias. Un segundo vestido de novia de Marta Pombo mucho más festivo para disfrutar a lo grande de la fiesta de su boda. Un diseño mini en crepe bordada a mano con más de 500 flores de cristal, lo que le aporta muchísima luz y con el que Marta no puede estar más guapa.

Una boda civil de Marta Pombo para la que ha confiado en Redondo Brand para sus dos vestidos de novia, uno de sus diseñadores de cabecera, y en el que ya ha confiado en varias ocasiones para los momentos más importantes. En este segundo vestido también encontramos una capa de muselina de seda asimétrica para acompañar los movimientos del baile.

El segundo vestido de novia de Marta Pombo. @mariapombo

Pero no solo Marta Pombo, todas las mujeres de la familia han lucido en esta boda un diseño de Redondo Brand. María Pombo se ha convertido en la invitada mejor vestida con diseño de costura a medida con escote palabra de honor, confeccionado en tul de seda drapeado en color verde salvia. En el cuerpo del vestido aparecen dos lazadas del mismo tejido, que también está presente en la falda del mismo. También su hermana Lucía Pombo con un vestido de costura a medida confeccionado en crepe de seda de color rojo guinda con escote halter silueta encaja con el propio bies del vestido y caída en el cuello. Y la madre de ellas, Teresa Ribó, con un traje de chaqueta de costura a medida confeccionado en satén de seda rosa bordado con motivos florales en tonos champagne, también ideado por Jorge Redondo.