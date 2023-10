María Pombo sobre el vestido de novia de su hermana Marta: "Va a sorprender"

Las bodas del mundo influencer siempre son una gran ocasión para lucir un buen look. El próximo gran evento será la unión en matrimonio de Marta Pombo y Luis Zamalloa el próximo 21 de octubre.

'Glowscot' de Marta Lozano nos ha permitido conocer un poquito más de las ideas de las creadoras de contenido sobre el vestido de la 'Pombashian', como ella se ha hecho llamar en alguna ocasión.

María Pombo, influcencer y hermana de Marta, asegura que "va a sorprender para bien" a todos: "La gente va a decir 'guau'. No me lo esperaba". Asimismo, no duda en que "estará guapísima" con su vestido.

Las amigas cercanas de la novia han sido las privilegiadas en ver el outfit del gran día. María F. Rubíes aconsejó a Marta en su decisión: "Me pidió consejo y me emocioné muchísimo". "Va a estar preciosa, no os lo imagináis", explica con una sonrisa. Por su parte, María G. de Jaime no se atreve a dar mucha información para no desvelar más detalles, aunque reconoce haberlo olvidado ya que lo vio apenas unos segundos. 'Quiero verlo pero rápido', le dijo a su amiga. Su pareja, Tomás Páramo se la imagina "muy novia".

Ana Padilla conoce la misma información que todos hemos escuchado: "Ella ha dicho que va a ser muy diferente". Sin embargo, no piensa que la importancia esté en el vestido, "da igual lo que se ponga, porque se nota mucho cuando alguien está feliz. Estará estupenda".

"Marta tiene un estilo muy suyo", afirma Laura Escanes. "Yo mientras esté feliz y con una sonrisa en la cara..., todos los otros detalles cada uno los lleva a su estilo", continúa. Además se atreve a hablar de los haters: "Va a tener críticas porque eso siempre ocurre, pero la veo muy ilusionada".

La tiktoker Iera tiene la misma idea: "Estoy segura de que va a estar preciosa. Creo que irá dentro de su línea, me imagino algo sencillo pero bonito a la vez". La reina de Instagram, Dulceida, también ha opinado sobre el look de la cercana boda y espera con incertidumbre: "La verdad que yo no soy de preguntarme cómo irá, yo espero verlo al día"