Victoria Federica se convierte en la reina de la noche en Madrid con el body cut out de Zara 'efecto tipazo', pantalones cargo de tiro bajo y cejas teñidas de rosa

Victoria Federica sigue ofreciéndonos en bandeja los mejores looks en tendencia de cara a esta primavera 2023. Aunque esta vez, la influencer más royal a nivel nacional lo ha hecho para ir al evento en Madrid de la conocida marca Multiópticas, que estrenaba este jueves su nueva colección, de la que la sobrina del Rey Felipe VI y la Reina Letizia es embajadora. En concreto, Victoria Federica se presentaba a la especial cita con su look más transgresor, con el body cut out de Zara 'efecto tipazo', sus pantalones cargo de tiro bajo favoritos y cejas teñidas de rosa. De esta manera, la creadora de contenido, que no para de colmar titulares, se convertía en la reina de la noche brillando con luz propia entre los asistentes al evento, que ha tenido lugar en el Recinto Ferial de Casa Campo y donde hemos podido ver a rostros conocidos como Alba Díaz y a su padre, Manuel Díaz, ‘El Cordobés’, o Laura Escanes. Aunque para qué mentir, tras haber analizado de forma exhaustiva sus últimos looks podemos decir que sigue manteniendo ese gusto tan personal en la moda que le ha alzado como una de las referentes de estilo más relevantes de nuestro país. De hecho, en estos últimos días, por no irnos demasiado lejos, Victoria Federica ya nos ha sorprendido enormemente con su look más rockero y ochentero en su nueva faceta como modelo de gafas de sol o con el que mostró con su vestido naranja (de lo más elegante) para una tarde de toros en la plaza de las Ventas en San Isidro. Y esta vez, la hija de la Infanta Elena y Jaime de Marichalar ha conseguido, nada más y nada menos, que ser la reina de la fiesta con su look más transgresor con el body cut out de Zara 'efecto tipazo', sus pantalones cargo de tiro bajo favoritos y las cejas pintadas de rosa.

A unos pocos días de que todas las madrileñas nos vistamos de chulapas durante San Isidro, tal y como pretende conseguir María Pombo este año, Victoria Federica nos ha descubierto en su nueva aparición pública en Madrid que hay mucho más allá de las blusas que tanto adoramos todas las mujeres, entre ellas, su prima, la Infanta Sofía, que eligió un diseño verde de Zara ideal para acudir a la final de la Copa del Rey en Sevilla. Porque si estás buscando una prenda arriesgada que puedas ponerte con los pantalones cargo de tiro bajo más en tendencia, esta primavera tienes que fichar el body cut out de Zara 'efecto tipazo'.

Victoria Federica en su último evento en Madrid. Gtres

Body cut out joyas, de Zara (22,95 euros)

Body cut out de Zara. Zara

Victoria Frederica elevaba su look más transgresor que elegía para deslumbrar en su último evento con un peinado muy dosmilero integrado por una trenza alta con mechones delanteros también trenzados, un bolso rojo con forma de media luna y bisutería totalmente en tendencia, como un cinturón plateado y una cadena en el mismo color. Eso sí, lo que más nos ha cautivado, detrás de sus cejas rosas, claro está, ha sido, sin duda, su nuevo body cut out de Zara 'efecto tipazo' que no tardará en agotarse.