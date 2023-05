Alba Díaz se olvida de sus taconazos para estrenar su vestido más sexy con escote XXL por las deportivas más en tendencia

Podemos decir bien alto que Alba Díaz se ha pasado el juego de la moda como buena heredera que es del buen gusto y estilo de su madre, Vicky Martín Berrocal, que a diario nos sorprende con combinaciones infalibles que, obviamente, copiaremos a lo largo de esta primavera. Porque la influencer, que ya supera los 310.000 seguidores en Instagram, nos acaba de destapar un look de escándalo para ser la reina de la noche en todas tus veladas más especiales a lo largo de esta temporada. Nos referimos al vestido más sexy con escote XXL negro que tiene en el armario la hija de 'El Cordobés' que ha lucido este jueves en el evento que ha organizado la marca Multiópticas para presentar su nueva colección en Madrid y que contó con invitados del calibre de Victoria Federica, que brilló con luz propia con un body negro cut out de Zara, unos pantalones cargo de tiro bajo y las cejas pintadas, sí, como lo lees. Pero Alba Díaz no os creáis que se plantó en el evento con un outfit discreto, ni mucho menos, ya que eligió para la divertidísima noche que le esperaba un vestido, el más sexy de su guardarropa, sin duda, con escote XXL tan espectacular que hasta Blanca Paloma se lo podría poner perfectamente para defender a España en Eurovisión. Una pieza que la mayoría de las mujeres, y sobre todo las más bajitas, se pondrían con taconazos pero que Alba Díaz con la intención de darle un aire novedoso a su look más arriesgado ha combinado con las deportivas más en tendencia, unas Nike. ¡El resultado ha sido espectacular!

Ya conocíamos la fuerte predilección de Alba Díaz por los vestidos sexis. Para comprobarlo tan solo hay que irnos hasta aquella vez, no muy lejana, en la que le robó del armario a su madre, Vicky Martín Berrocal, el vestido de la firma de Kim Kardashian que ya había lucido durante sus vacaciones en Miami con zapatillas New Balance. Y parece que a unos días de San Isidro y que nos pongamos el traje de chulapa como quiere María Pombo, parece que la influencer le ha cogido el gustillo a eso de lucir de lo más sexy. Así lo demuestra el look triunfador con el que ha posado en el photocall Alba Díaz y en el que ha combinado a la perfección las deportivas en tendencia con un vestido negro con escote XXL de House Of CB.

Vestido negro con escote XXL de Hous Of CB Hous Of CB

Para pisar el Recinto Ferial de Casa Campo de Madrid, donde tuvo lugar el evento de Multiópticas, Alba Díaz se recogió el pelo en un moño y se colgó de uno de sus hombro un bolso negro con brillos, y listo. Para qué más si el éxito estaba asegurado por el vestido más sexy con escote XXL y, como no, por sus deportivas favoritas.