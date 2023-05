Rocío Osorno pasa de todas las polémicas y nos hace irnos directas de compras a Zara a por este conjunto de crochet con flor que nos podría hacer nuestra abuela

Por fin se ha terminado la Feria de Abril, eso es lo que debe pensar Rocío Osorno que se ha convertido en el centro de todas las polémicas de esta semana de Feria en Sevilla. ¿Aún no sabes que ha pasado? ¡Pues os lo contamos! Rocío Osorno, además de las polémicas con sus vestidos de flamenca, también ha tenido tiempo para criticar a sus compañeras influencers que acuden a la Feria de Abril por la foto o que se visten de flamenca sin pisar El Real. Y ahí es donde Violeta Mangriñán se ha sentido aludida, ya que la valenciana acudió días antes de que empezara la Feria para hacerse unas fotos con su traje, pero finalmente no pudo acudir al primer día por cuestiones de trabajo y por priorizar estar con su hija, como ella misma ha explicado en su cuenta de Instagram. La más lista ha sido María Pombo que se ha quedado en su casa y ha pedido a las madrileñas que se vistan de chulapa para San Isidro. Pero Rocío Osorno de momento no ha querido replicara a Violeta Mangriñán y ha pasado de todas las polémicas, se ha vuelto a centra en su contenido de moda y nos ha enamorado con este conjunto de nueva colección de Zara.

Un conjunto de crochet de esos que nos podría hacer nuestra abuela, que es pura fantasía con una flor y que por el 'efecto Osorno' ya se ha agorado en la web de Zara, pero la buena noticia es que aún está disponible en tienda física y nosotras lo necesitamos para nuestra primera escapada de primavera a la playa. Porque los vestidos de crochet son todo el verano que necesitamos, y Aitana lo tiene claro al igual que Sara Carbonero que siempre que llega el buen tiempo estrena un vestido con este tejido. Para Sara Carbonero el perfecto vestido de cada verano es uno de crochet. Cada año pasa lo mismo, cuando llega el buen tiempo, la periodista nos enamora con un vestido diferente de crochet y esta año ha sido previsora y ya se ha hecho con uno nuevo. Un vestido de crochet que solo es sinónimo de que la primavera ya está aquí y el buen tiempo. Y ahora Rocío Osorno nos ha enamorado con esta maravilla de conjunto crochet de Zara.

Rocío Osorno con conjunto de Zara. @rocioosorno

Top crop punto crochet flor, de Zara (29, 95 euros)

Top crochet. Zara

Pantalón rayas punto, de Zara (25,95 euros)

Pantalón punto. Zara

Sin duda, lo que más nos ha enamorado de este conjunto de Zara ha sido el top de punto abierto con cuello redondo y manga sisa con detalle de flor delantera en crochet. Eso sí, Roció Osorno ya nos ha advertido que el pantalón transparente y que ella lo lleva con una braguita de bikini marrón.