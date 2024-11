Sergio Puig, director de Mediterránea Fashion Week: "Vamos a volver con más fuerza, el pueblo valenciano es solidario y muy valiente"

Decía Coco Chanel que "la moda no es algo que solo exista en los vestidos. La moda está en el cielo, en las calles. La moda tiene que ver con las ideas, con la forma en que vivimos, con lo que está sucediendo". Una reflexión que no puede ser más acertada en este momento, porque la moda, también se ha visto afectada por la catástrofe del paso de la DANA en Valencia. Lo más importante, de lo menos importante, las pérdidas económicas y los daños materiales. Estos días hemos hablado mucho de moda valencia afectada, desde Hortensia Maeso a Singularu, y ahora es el turno de Sergio Puig, director de Mediterránea Fashion Week Valencia y presidente de la Asociación para la Cultura y la Moda Valenciana, que nos explica la suspensión de la pasarela valenciana que se iba a llevar a cabo la próxima semana.

Sergio Puig, como director de la Mediterránea Fashion Week y miembro de la Policía de Valencia, ¿podría describir cómo ha impactado el paso de DANA en su vida personal y profesional?

Esta catástrofe, para mí ha supuesto un doble desafío, en el cual he tenido que equilibrar mi responsabilidad con la seguridad pública y al mismo tiempo liderar la organización de un evento importante en el calendario cultural de Valencia. A título profesional como policía nacional, debo expresar mi descontento con la mala gestión debido a varios factores clave. En primer lugar, podría criticar la falta de planificación y prevención, así como la distribución ineficiente de personal y recursos, que dejó áreas desprotegidas.

Fuimos muchos los voluntarios y no solo de la policía, sino del resto de FFCCSS los que nos ofrecimos desde un primer momento a abordar las necesidades en la zona cero. A unos nos dejaron acudir de forma voluntaria y a título personal en nuestro tiempo libre siempre y cuando no lo hiciésemos de uniforme, otros corrieron peor suerte ya que se lo prohibieron rotundamente, como es el caso de los militares. Debido a esa mala gestión, he tenido que caminar decenas de kilómetros hasta llegar a la zona afectada en medio de la riada de voluntarios escuchando en reiteradas ocasiones ¿dónde está la policía? ¿Por qué no hay más policía? Cuando los necesitamos nunca están. En parte, tenía tanta razón… pero esa rabia me daba aún más fuerza para llegar a mi objetivo y conseguir mi meta.

¿Cuáles están siendo las pérdidas más significativas dentro del sector de la moda, en su empresa, con sus conocidos... debido a la tormenta?

No olvidemos que la comunidad valenciana, es cuna del textil y del calzado. La moda y el textil representan una parte relevante del PIB regional, ya que es uno de los sectores tradicionales de la economía valenciana. La Comunidad Valenciana es el tercer mayor productor de moda en España, después de Cataluña y Madrid. Son varios comercios del sector los que han sido duramente golpeados por esta DANA, en especial la marca Hortensia Maeso. Yo mismo pude vivir de primera mano cómo su taller quedó arrasado por la riada, llevándo por delante kilómetros de tejidos así como todas las herramientas y máquinas de coser quedando estas sepultadas en el barro.

¿Cuánto tiempo llevaba trabajando en la industria de la moda antes de este incidente, cómo surge su proyecto MFWV y cuándo decide cancelarlo?

Siempre he sido un apasionado por la moda y por la cultura valenciana, pero fue a finales del año 2019 cuando decidí fundar Acumova, la asociación para la cultura y moda valenciana, la cual presido con mucho orgullo. Nuestro principal fin es la promoción nacional e internacional de nuestra cultura en lo que acontece al sector de la moda sin dejar de lado el arte, algo que me apasiona. El proyecto Mediterránea Fashion Week nace a la par que Acumova, aunque lamentablemente hasta el año 2022 no pudo ver la luz ya que nos pilló de pleno la grave pandemia por culpa del covid, lo cual ocasionó una grave crisis empresarial. No dudé en cancelar el evento desde el mismo día de la catástrofe, me tocó vivirlo en primera persona ya que me encontraba prestando servicio.

¿Tenía algún seguro que pudiera cubrir parte de las pérdidas ocasionadas por la DANA?

Teníamos todo muy bien organizado además todos los patrocinadores y proveedores han respondido de la mejor manera dándonos el apoyo que necesitamos en tal delicado momento.

¿Qué tipo de apoyos o ayudas ha recibido, tanto de familiares y amigos como de instituciones?

Afortunadamente la organización no ha sufrido grandes pérdidas más allá que lo que ha afectado a algunos miembros del staff. Son incontables los mensajes de apoyo que me han llegado desde España y del resto de plataformas de moda de todo el mundo. En cuanto a las instituciones permitirme que pase palabra… Queremos que toda la ayuda llegue a los principales afectados por la catástrofe, por ello hemos iniciado una campaña para recaudar fondos a través de Gofundme.

¿Cómo ha afectado esta tragedia a su visión sobre el futuro en la moda?

El primer impacto ha sido duro y más teniendo que cancelar un evento de tal magnitud a tan solo quince días de su celebración, pero quien bien me conoce sabe que no me rindo y que seguiré luchando para volver con más fuerza.

¿Qué alternativa o plan B laboral ha pensado para MFWV a raíz de esta situación? ¿Amigos de la moda qué piensan o qué le dicen?

Aunque bueno con el apoyo de todas las marcas participantes, me siento con el compromiso de que todas las colecciones que han elaborado para esta edición de la Mediterránea Fashion Week, no queden ven el olvido y salgan a la luz y brillen bajo los focos de la plataforma. Para ello, me encuentro en pleno desarrollo de una acción solidaria la cual sin duda va a ayudarnos a recaudar muchos fondos para los afectados.

¿Cuál fue su reacción inicial al ver la magnitud de los daños causados por la tormenta?

Es complicado describir la magnitud de tal catástrofe. En 17 años prestando servicio, he visto muchas desgracias pero ninguna me ha llegado a marcar como esta riada. Sigo tragando saliva para contener el llanto.

¿Qué pasos piensa tomar en el corto plazo para reconstruir su edición no celebrada y la de los negocios de diseñadores valencianos afectados?

Vamos a volver con más fuerza, estas viendo como es el pueblo valenciano, solidario y muy valiente. Aquí vamos todos una y juntos lo conseguiremos.

¿Hay algún mensaje que le gustaría compartir con otros profesionales de la moda que puedan enfrentar situaciones similares?

La unión hace la fuerza. Renaceremos.