Carmen (elegancia) Lomana vuelve a revolucionar Instagram con el vestido cut out de Tamara Falcó que eleva a lookazo con sandalias de tacón sensato

Nueva semana, lunes, solo falta un día para que arranque oficialmente el verano, y nosotras seguimos a vueltas con el desfile de Dior en Sevilla y sin poder entender que Carmen Lomana no fuera invitada. ¿Alguien lo entiende? Porque nosotras no. Pero Carmen Lomana ya ha pasado página, y además de chivarnos su truco para lucir unas piernas infinitas con uno de nuestros productos favoritos de e’lifexir, también nos ha dejado un lookazo que se acaba de convertir en uno de nuestros favoritos del verano. Y para eso ha elegido el vestido cut-out de la colección de Tamara Falcó para Pedro del Hierro con unas sandalias negras con tacón sensato y monedas doradas con las que he revolucionado de cuenta de Instagram.

A primera vista, los vestidos cut out pueden parecer algo desafiantes para ser elegantes y además a todas las edades, pero Carmen (elegancia) Lomana nos ha demostrado que es todo lo contrario y que no hay edad para lucir una prenda de este estilo. Y lo ha hecho para lucir tipazo como ya hizo la misma Reina Letizia o Tamara Falcó. Una de las grandes tendencias de verano 2022 que muestran la figura femenina con sensualidad y total elegancia. Lo vimos en el minivestido cut out que llevó la supermodelo Kristen McMenamy en Valentino o en los diseños de Carolina Herrera, las siluetas en A de Michael Kors o el minivestido de Dior y ahora son nuestras celebrities patrias la que lo lucen.

Margarita. Vestido largo lino (269€)

Vestido Margarita. FOTO: TFP Pedro del Hierro

Se trata de este vestido largo de lino con escote asimétrico, manga abullonada y entallado en cintura con abertura lateral y falda evasé. Un diseño ‘made in Spain’ que pertenece a la segunda colección cápsula exclusiva de Pedro del Hierro y TFP by Tamara Falcó. Un vestido que se va a convertir en el uniforme de las noches de verano.

Sandalias de tacón de piel color negro Cosmo Black (169€)

Sandalias tacón. FOTO: Cuchy

La sandalia Cosmo de Cuchy negro está fabricadas en piel de primera calidad en color negro y están decoradas con joyas de monedas griegas antiguas en color dorado. Tienen la planta acolchada para aportar un extra de confort en cada paso. La tira lateral que tienen se ajusta a la perfección, sujetando completamente el pie y con el tacón sensato perfecto.