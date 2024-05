Sofía Palazuelo vuelve a dejar claro porque es una de las chicas mejor vestidas de Madrid con vaquero blanco con Converse

Vamos a echar de menos el Mutua Madrid Open, y no solo por los partidos de tenis en Madrid, si no por toda la inspiración que nos ha dejado en la últimas semanas. Y como colofón, la gran final masculina que nos ha inspirado con Teresa Urquijo, Manuela Villena, Victoria Federica, y también Sofía Palazuelo. O lo que es lo mismo, las chicas más pijas y clásicas que nos han dejado looks para ir a la oficina o a cualquier evento de primavera. Y Sofía nos ha dejado claro que las zapatillas Converse pueden ser hasta elegantes, si las combinas como lo ha hecho ella con pantalones blancos y camisa azul. La mallorquina Sofía Palazuelo se ha convertido en una de las aristócratas más fascinantes en términos de moda. La duquesa de Huéscar (está casada desde 2018 con Fernando Fitz-James Stuart y Solís) sabe cómo conquistarnos con sus looks en las grandes citas, como bodas o sus visitas al Teatro Real donde disfruta de una de sus pasiones, la ópera. Pero también más casuals como este para una tarde de tenis en Madrid.

Hace tiempo, podemos hablar de varias temporadas, que los pantalones vaqueros blancos dejaron de ser piezas exclusivas de los meses de sol para convertirse en aliados perfectos durante todo el año. Llevarlos en pleno mes de enero puede resultar igual de efectivo que optar por ellos en agosto si damos con la combinación adecuada. Pese a ello, nadie puede negar que es con la llegada de la primavera cuando este tipo de prendas despuntan (más si cabe) sobre el asfalto. Y Sofía Palazuelo nos lo ha dejado claro con este estilismo en el Mutua Madrid Open. El tenista ruso Andrey Rublev remontó (4-6, 7-5, 7-5) al canadiense Felix Auger-Aliassime en la final del Mutua Madrid Open, segundo Masters 1000 en su palmarés para culminar una semana gloriosa que le devuelve un papel protagonista en el circuito.

Sofía Palazuelo en Madrid. Gtres

Un estilismo de lo más pijo, y clásico, al que Sofía Palazuelo le ha dado el toque más casual con las zapatillas Converse que aman también las chicas más modernas.