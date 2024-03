Solo queremos combinar nuestras faldas de lentejuelas con un jersey gris como el de Vicky Martín Berrocal

Las lentejuelas no solo son para Navidad, y Vicky Martín Berrocal nos lo acaba de dejar claro con este look de noche en Madrid. Si en su fin de semana en Roma nos hacía comprarnos una gabardina de piel, y en su almuerzo en Madrid nos dejaba claro que necesitamos una blazer blanca para llevarla con vaqueros en primavera, ahora nos enseña como sacar nuestras prendas de lentejuelas del armario en marzo. Pero no solo nostras, Vicky Martín Berrocal también ha querido recuperar su falda de lentejuelas de Mango, que ya ha agotado. Y no nos extraña que ya tenga lista de espera, porque esta falda de lentejuelas de nueva colección de Mango es perfecta para todas nuestras cenas o fiestas nocturnas, y además, solo cuesta 35 euros. Lo que nos parece una gran inversión, ya sea para looks más de día con un jersey o una sudadera gris como ha hecho Vicky Martín Berrocal, o para un estilismo más de noche. Pero no solo la falda, la diseñadora andaluza la ha combinado con un jersey gris, que junto al rojo es el color de la temporada.

Las lentejuelas llegan como tendencia, sobre todo, en tops y vestidos de fiesta, pero también en monos como los de Balmain. Una propuesta a la alegría en el vestir que ha unido a varias firmas en propuestas cercanas a la cultura disco que marcó los años 70. Y Vicky Martín Berrocal lo acaba de demostrar con este estilismo que llevó en Navidad con la falda más bonita y elegante de Mango, y que ahora ha recuperado para una cena en Madrid. Abrigos grises, pantalones vaqueros de color gris y, por supuesto, jerséis grises se dibujan ya no solo como básicos de fondo de armario a los que prestar atención, sino que se convierten en auténtica tendencia. Una tendencia a la que no se ha podido resistir la andaluza para terminar el invierno.

Vicky Martín Berrocal con falda de lentejuelas. @vickymartinberrocal

Sin embargo, llevar lentejuelas (ya sea de noche o de día) tiene su truco para no caer en el exceso. Bien en pequeñas dosis o en total look, existen una serie de pautas a seguir para llevarlas. Y Vicky Martín Berrocal nos ha dejado claro que quedan perfectas con un jersey de lana gris