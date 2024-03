Vicky Martín Berrocal se va a Roma a celebrar su 51 cumpleaños con la gabardina de cuero más tendencia de la temporada

Vicky Martín Berrocal está de celebración, y es que una de nuestras celebrities estrella, cumple hoy 51 años. Y aunque este lunes ya está en Madrid celebrándolo con su hija, el fin de semana se ha ido de escapada romántica a Roma para festejar anticipadamente. Porque mientras nosotras estábamos pendientes de la alfombra roja de los Premios Oscar y de Elsa Pataky, la diseñadora andaluza se marcaba un estilismo de altura en la ciudad italiana. Tal y como hemos podido conocer, se están hospedando durante esta escapada en el lujoso hotel Anantara Palazzo Naiadi Roma inmerso en el esplendor de la antigua Roma y situado en el corazón de la Plaza de la República. Pero nosotras, nos hemos fijado en su estilismo, porque Vicky Martín Berrocal siempre nos sirve de inspiración, y más en sus viajes y con sus looks de noche como este. ¿No tiene una gabardina de cuero en el armario? Pues nosotras nos vamos a comprar una hoy mismo para poder copiar a la andaluza.

Más Noticias Moda 8 gabardinas de Uniqlo, Stradivarius y Zara que vamos a necesitar en la próxima primavera para combinar con todos los looks

Una gabardina de piel de efecto oversize de la nueva colección de Mango que necesitamos en nuestro armario para transformar nuestros looks en los más fashions como ha hecho Vicky Martín Berrocal. La gabardina o trench de piel en color negro, al más puro estilo Matrix, se dibuja como tendencia por tercer invierno consecutivo. Así lo auguran las expertas de estilo, que han hecho de este abrigo casi un básico y no nos lo vamos a quitar hasta primavera. No lo hemos dejado de ver en el 'street style' de las semanas de la moda de Francia o Milán, y ahora desde Roma es Vicky la que nos confirma que necesitamos esta prenda para ser las más estilosas de la temporada.

Aunque no sabemos de dónde es el de Vicky Martín Berrocal, hay gabardinas de cuero ahora mismo a la venta en casi todas las tiendas 'low cost'. Desde Zara a Mango o Pull&Bear. sta prenda, que no tardó en ser bautizada como abrigo Matrix por su gran parecido con las gabardinas que lucen Trinity o Neo en el clásico del cine, ha llegado para quedarse en nuestra vida y en nuestro armario.