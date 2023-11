De Aitana a Vicky Martín Berrocal, los looks más sorprendentes de LOS40 Music Awards 2023

El día de ayer fue uno muy especial, ya que se dio en el Wizink Center, en Madrid, la 18º edición de Los40 Music Awards, uno de los mayores premios musicales de nuestro país. Como era de esperar, a un evento de tal calibre y tan divertido quisieron acudir rostros conocidos tanto de la industria musical como actrices y actores, celebrities e influencers. Rostros como Vicky Martín Berrocal y su hija, Alba Díaz, Aitana, Ana Mena, Marta Díaz, Anita Matamoros,María Pombo, quien acudió con su hermana, Marta Pombo, Sara Baceiredo, Lola Lolita o Anna Padilla. Todas ellas llevaron looks muy acorde al evento, lleno de brillos, lentejuelas, transparencias y plumas, siguiendo las tendencias que marcan la temporada de otoño e invierno 2023-2024. Tampoco quiso perderse este evento Isabel Díaz Ayuso, quien deslumbró con un look muy rockero de chaqueta de cuero y maxi botas que la Presidenta de la Comunidad de Madrid lucía, siguiendo el 'dress code' de los premios musicales.

No es la primera vez que vemos a nuestros celebrities y cantantes lucir prendas con mucho estilo y muy icónicas, pues a lo largo del 2023 se han dado Festivales de Cine, tanto en España como en el resto del mundo, como por ejemplo el look que llevó Lola Lolita de vestido negro de lentejuelas para el Festival de Cannes, un modelo exclusivo de la firma Victoria de la celebritie Vicky Martín Berrocal que dejó boquiabiertas a todas las amantes de la moda, o el sencillo y clásico vestido amarillo de María Pombo para el Festival de San Sebastián el pasado septiembre. Sin embargo, los Premios de Los40 Music Awards requiere un look mucho más glamuroso, arriesgado y sexy, como el vestido semitransparente negro de Anna Padilla, el arriesgado vestido de Aitana o el clásico y muy elegante vestido de brillos beige de Alba Díaz, quien no pasó desapercibida. Si echamos un vistazo a los looks que nos han dejado, nos damos cuenta de que, sin lugar a dudas, el negro es el eterno protagonista.

Aitana

Sara Baceiredo

Anna Padilla

Alba Díaz

Vicky Martín Berrocal

Lola Lolita

María y Marta Pombo

Estos son algunos de los looks que nos han dejado los Premios 40Music Awards.