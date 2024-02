Rocío Osorno revoluciona Instagram con el vestido de lentejuelas perfecto para una noche de fiesta con amigas

Rocío Osorno ha revolucionado Instagram con un vestido que no ha dejado indiferente a nadie y, si bien es cierto que es perfecto para looks de fin de año, siempre podemos usarlo de cara a noches de fiesta con amigas o eventos más especiales. Ella tiene un estilo de lo más sencillo, glamuroso, sofisticado y muy icónico. Dependiendo de la ocasión, apuesta por looks más tranquilos como este vestido negro básico de Zara que Rocío Osorno lució para el día a día u otros más elegantes para ocasiones especiales, como por ejemplo este vestido negro que no solo Rocío Osorno llevaría, sino también la mismísima Blair Waldorf. En este sentido, la influencer nos ha enseñado un mini vestido de lentejuelas y tirantes de la firma Guess, un vestido muy sencillo cuyo protagonismo se lo lleva las lentejuelas en diferentes tonalidades creando motivos florales: beige, azul pavo, negro, celeste y dorado. Ella lo ha combinado con unos tacones altos tipo stilettos y, como joya de la corona, un bolso dorado de flecos tipo joya.

Rocío Osorno es la reina de los looks de invitada y looks festivos, pues cuando llega la temporada de Navidad, es la primera que nos enseña sus propuestas más icónicas, elegantes y glamurosas. De cara a la temporada de bodas, es toda una referencia, pues ella nos muestra tanto vestidos 'low cost' como este vestido lila de Zara que Rocío Osorno lució para una ocasión muy especial este verano, como vestidos más sofisticados como este vestido amarillo que Rocío Osorno diseñó y confeccionó, pues es de su propia firma. Una vez más, nos ha conquistado con un vestido ideal para salir de fiesta con amigas, y es que este vestido de lentejuelas es tan versátil que podemos llevarlo tanto para un evento con unos stilettos de tacón alto y abrigo de pelo negro, tal y como ha hecho ella, como con Mary Janes y chaqueta de corte oversize si queremos hacer un look más casual. Sin lugar a dudas, un acierto absoluto el de Rocío Osorno.

Vestido corto estilo bustier con lentejuelas marciano, de Guess (420.00 euros)

Vestido de lentejuelas Guess

Un vestido elegante, atemporal y muy versátil.