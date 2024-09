Soy editora de moda y esto es lo que me ha parecido Zara Streaming

Esta noche ha tenido lugar Zara Streaming, el nuevo proyecto de Inditex que permite a los clientes comprar en directo las prendas de sus nuevas colecciones online a través de la web oficial. Para esta cita de la moda tan especial, Marta Ortega ha contado con el director de cine David Lowery, la estilista Carlyne Cerf de Dudzeele, encargada de haber seleccionado algunas de las prendas que se han expuesto en el directo, y Cindy Cindy Crawford y su hija Kaia Gerber, dos iconos de la moda mundial y protagonistas de esta producción audiovisual.

Cindy Crawford, Kaia Gerber y David Lowery Instagram

Con esta nueva forma de venta en directo la experiencia de irse de shopping es completamente diferente. Más allá de poder ver la nueva colección de Zara, los expertos en moda que han participado en el streaming han dado consejos de estilismo, siendo una gran revolución en el mundo del comercio y la compra de ropa online, quizá, potenciando aún más el consumismo, de manera simultánea y masiva ya que esta retransmisión no solo se ha visto en España, también en Estados Unidos, Francia, Italia, Alemania, Reino Unido, Irlanda, los Países Bajos y Canadá.

Este nuevo paradigma de venta online se lleva desarrollando en China desde hace unos años y, de hecho, Inditex ya hizo su prueba allí. Según la multinacional, los clientes "podrán acceder a los detalles de las prendas y adquirir la colección en tiempo real" con Zara Streaming pero, ¿cómo ha sido realmente este desfile virtual? Yo, como editora de moda, te cuento mi experiencia.

Fotograma de la emisión de Zara Streaming Zara

La presentación ha durado aproximadamente 35 minutos y ha sido a través de un cortometraje con historia, protagonizado por Cindy Crawford y Kaia Gerber. En el corto, madre de hija asisten a la grabación de un spot pero antes de grabar tienen la prueba de vestuario con la estilista Carlyne Cerf de Dudzeele, la encargada de seleccionar los looks. Desde que aparecen en escena hasta el final de la presentación de la nueva colección otoñal de mujer de Zara, todas las prendas, zapatos y complementos que han lucido las dos modelos han aparecido a la izquierda de la pantalla y con enlace directo a la cesta, de una manara muy clara, rápida y cómoda. Conforme han aparecido los nuevos looks, se han añadido a la lista de la izquierda, sin desaparecer de la pantalla aunque ya no lucieran esos estilismos, desde el principio hasta el final de la emisión.

Así ha sido Zara Streaming con Cindy Crawford y Kaia Gerber Zara

Como cualquier vídeo en streaming, todos los usuarios han podido interactuar en el chat y comentar la nueva colección de Zara, aspecto muy positivo para la firma ya que pueden conocer de primera mano las opiniones de sus clientes al instante. Con esta forma tan interactiva -y revolucionaria- de compra se fusiona el mundo de la moda y lo audiovisual y es una manera totalmente diferente de irse de compras desde el salón de tu casa. Ahora, solo queda saber cuál habrá sido el impacto del streaming en las ventas de Inditex y el número de personas que han seguido online a a través de la web oficial de Zara y la aplicación para conocer el éxito y la repercusión que ha tenido la emisión del cortometraje.