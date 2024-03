Soy editora de moda y estos son los cinco podcast (de influencers y celebrities) a los que me he enganchado esta Semana Santa

La Semana Santa pasa muy rápido y más si como nosotras no hemos tenido vacaciones. Pero oye, siempre hay que mirar la parte positiva, y es que esta semana hemos podido trabajar mucho más tranquilos, y eso nos ha dado tiempo a engancharnos a nuevos hobbies, y a mi me ha servido para empezar a escuchar estos cinco podcast de influncers y celebrities que me han conquistado. Porque sí, aunque se periodista también puedo valorar este tipo de programas hechos por sectores fuera de nuestra profesión. Somos unas convencidas defensoras de aprovechar las vacaciones y el tiempo libre que nos deja el verano para disfrutar de una buena lectura. No importa si se hace en formato digital, en papel o incluso desde el móvil. Pero llenar esos tiempos muertos y de descanso que vamos a tener los próximos meses para añadir un libro más a nuestra biblioteca siempre es uno de los mejores regalos que podemos hacernos. Pero los podcast también sirven parar escucharlos mientras trabajas, en la ducha o en un viaje en coche, ya sea sola o con amigas. Por eso tenemos claro que estos cinco podcast son la mejor opción para la vuelta en tu viaje de Semana Santa.

Desde audio libros, una opción perfecta para personas con discapacidad visual, pero que podemos disfrutar todo el mundo, hasta los famosos podcast. Si todavía hay alguien con dudas sobre este concepto, hace referencia nada más ni nada menos que a una serie episódica de archivos de audio que un usuario puede descargar en un dispositivo (movil, ordenador, tableta...) o bien escuchar en línea. Serían como programas de radio locutados y disponibles en cualquier momento, de tal manera que por lo general, cada episodio trata sobre un tema diferente y aislado, para que no tengas la necesidad de escucharlos correlativamente. Y entre nuestros favoritos están el de Vicky Martín Berrocal, María Fernández-Rubíes, Laura Escanes, Violeta Mangriñán o Xuso Jones. ¿Aún no los has escuchado? Pues te animamos a hacerlo este Viernes Santo, o este fin de semana, aunque recuerda que nos cambian la hora y tendremos una hora menos de disfrute.

1. 'A solas con' de Vicky Martín Berrocal

2. 'Tómatelo con vino' de María Fernández-Rubíes y Rocío Irisarri

3. 'Poco se habla' de Xuso Jones y Ana Brito

4. 'Entre el cielo y las nubes' de Laura Escanes

5. 'Lo tienes crudo' de Violeta Mangriñán

Cinco podcast de lo más dispares que sirven para desconectar y pasar un buen rato, o simplemente hacerte compañía mientras trabajas o vas en coche o en transporte público. Pero sin duda, nuestro favorito es el de Vicky Martín Berrocal y sus entrevistas a modo de conversación de lo más distendidas. La vena periodística nos tira, y la diseñadora no puede hacerlo mejor en esta nueva faceta.