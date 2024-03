Laura Escanes revoluciona Instagram con la camiseta de Bershka que necesitan todas las fans de 'Gossip Girl'

Aún de resaca de los Premios Ídolo y de todas las polémicas del fin de semana con los paseadores de niños que nosotras creemos firmemente que es una campaña de concienciación, ha llegado Laura Escanes para revolucionar Instagram con la camiseta de Bershka que necesitan todas las fan de la serie 'Gossip Girl', entre las que nos incluimos. Si eres de las que ha visto las aventuras de Blair y Serena más de dos y tres veces, esta prenda de nueva colección de la marca de Inditex está pensada para ti. Preppy, afrancesado, juvenil... lo llamemos como lo llamemos, el estilo de Gossip Girl volverá con más fuerza esta primavera 2024 a las webs de nuestras tiendas preferidas. Las tendencias de los uniformes, de las falditas cortas de tablas, los polos que regresan una temporada tras otra, las chaquetitas de punto, el tweed, las camisas blancas, los eternos chalecos de sastre que llevan arrasando todo el año, los calcetines altos, los estampados de cuadros y los mocasines. Las botas altas que también estarán súper en tendencia, sobre todo las biker y los trenchs nos permitirán consolidarnos como la más trendy, al más puro estilo de Serena van der Woodsen con ese toque tan coquette que triunfa ya en TikTok. Pero si hay algo que ha triunfado este domingo en Instagram, ha sido Laura Escanes con esta camiseta de 'Gossip Girl' de nueva colección de Bershka, que estamos seguras que no tardará en agotarse.

Por otra parte si, al igual que Blair Waldorf, tenemos un gusto más clásico, también estamos de suerte porque las perlasvolverán a causar furor, al igual que las maxi diademas que, en un abrir y cerrar de ojos conquistarán todas nuestras tiendas preferidas para que podamos convertirnos en la chica más Gossip de nuestra ciudad. Pero no solo la camiseta de Bershka de Laura Escanes, esta primavera 2024 también vamos a ser muy Blair gracias a los lazos de la tendencia 'coquette' que vamos a llevar en prendas, accesorios, zapatos y sobre todo, en nuestra melena con accesorios de todos los colores. Inspiradas en los icónicos looks de Serena Van der Woodsen y Blair Waldorf, protagonistas de la original serie de televisión Gossip Girl, no hay nada de esta serie que pase de moda, y da igual el año que la veas, que siempre será tendencia, por eso esta camiseta de Bershka de Laura Escanes nos ha robado el corazón a todas. Y no solo para estar por casa como ha hecho la influencer, nosotras la queremos lucir en nuestros looks de calle más fashions.

Laura Escanes con camiseta de 'Gossip Girl'. @laura_escanes

Camiseta Gossip Girl, de Bershka (15,99 euros)

Camiseta Gossip Girl. Bershka

Una camiseta de 'Gossip Girl' que nosotras la vemos perfecta para combinar con la tendencia del 'animal print', ya sea con pantalones con estampado de leopardo o con faldas como encontramos en las novedades de la semana en Bershka o Zara.