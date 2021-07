Ni libros ni series, si eres una verdadera AMANTE DE LA MODA, necesitas escuchar el nuevo podcast de entrevistas de Nat Cebrián

¿Qué se esconde detrás de la industria de la moda? ¿Es todo tan glamuroso como parece? Ay, amigas, este podcast lleva nuestro nombre. Ni series de Netflix, ni libros. Este verano solo queremos escuchar el nuevo podcast de entrevistas de la influencer Nat Cebrián. Si en Estados Unidos los podcast de moda ya lo están petando hace años, ahora llega Nat para petarlo en nuestro país con ‘De sastre’. Nat Cebrián entrevista a personalidades clave de la industria para que podáis ver los alfileres que esconde. Sin maquillaje, sin retoques, sin tapujos, aquí encontraréis la verdad de un universo que oculta grandes secretos. ¿Lo mejor? Que no solo está pensado para grandes amantes del mundo de la moda y ‘fashion victims’, si no para que todo el mundo pueda adentrarse y conocer los entresijos de este sector.

Por eso nosotras hemos querido charlar con Nat Cebrián para que nos cuente un poquito más de este maravillo ‘De sastre’. ¡No te lo pierdas!

¿Cómo surgió la idea de hacer esto podcast, ‘De sastre’? Siempre has dejado claro que te encanta el mundo de la comunicación, la televisión y la radio...

Exacto, como tu dices es un mundo que me encanta. Me encanta todo lo que tiene que ver con la televisión, el periodismo, el entretenimiento... Y surgió de una manera muy natural. Sinceramente, nunca me lo había planteado pero a raíz de la tendencia que hay en podcast, me surgió la opción y después de darle unas cuantas vueltas me he lanzado. Sobre todo, porque a nivel nacional no hay podcast tan específicos a nivel de moda. A nivel internacional sí y por eso lo quería traer a España.

‘De sastre’. ¿Por qué os habéis decidido por este nombre para el podcast?

La idea me la dio el equipo de la productora, primero pensábamos en nombres en inglés o nombres más obvios. Luego nos surgió la idea de hacer este juego de palabras entre el sastre en el mundo de la moda y el desastre que es también el mundo de la moda y que mucha gente no lo ve porque solo ve la parte exterior. Y esa esa la gracia también de podcast, enseñar que hay detrás de las grandes figuras que hay en la industria de la moda y que no siempre es tan glamuroso como parece o se ve.

Hablas de estas grandes figuras del mundo de la moda, ¿qué y a quién encontraremos en estos episodios de ‘De sastre’?

Hemos cogido diferentes figuras para intentar representar al máximo la industria. Desde Valentina Collado, fashion director de Vogue Mexico, que ha sido un auténtico placer. Me cuenta como conoció a Anna Wintour en un ascensor como si fuera su vecina (risas). Anna Padilla que tuvo la sorpresa de su madre Paz Padilla, que las dos son entrañables y que también es importante para el rol de creadoras de contenido que vienen de esa fama más tradicional. También está Ze García que es un gran diseñador y un gran amigo mío al que le da una sorpresa Carmen Lomana. O Carolina Galiana la estilista de Nathy Peluso. Son personajes que su trabajo tiene un peso muy importante dentro de la industria de la moda.

Y hablando de esta industria que tu tan bien conoces, ¿algo que te haya sorprendido en estas entrevistas?

Un montón de anécdotas la verdad. Por ejemplo en el capítulo que ha salido esta semana con Carolina, que también ha trabajado con Rosalía, y te cuenta las horas de rodaje y te cuenta como es crearle la idea creativa a Rosalía. Todo este tipo de anécdotas que ella te cuenta tan natural, y desde fuera te alucina.

Personalmente, ¿qué has aprendido haciendo este podcast?

Desde el principio me dio mucho respeto. Yo soy graduada en derecho mi mundo es otro y respeto mucho el trabajo de los periodistas. Yo estoy acostumbrada a hablar muy rápido, a la velocidad de los 15 segundos de los Stories de Instagram y me han enseñado a modular la voz y comunicar más lento. Había momentos que me notaba hasta demasiado lento y pensaba que hablando así iba a aburrir a la gente acostumbrada a la velocidad y la inmediatez de las redes sociales.

Al principio de la conversación me decías que aquí en España aún no ha llegado la moda de los podcast, ¿qué referentes extranjeros tienes?

Me gustaba mucho el podcast de ‘Life With Marianna’, que es influencer y cofundadora de la marca ‘beauty’ Summer Fridays. Ella trata el tema del emprendimiento, habla un poco más de este aspecto. Me gusta también Ashley Graham conn su podcast ‘Pretty Big Deal’ que habla del cristianismo, de la relaciones, feminismo, el cuerpo de la mujer... Hay muchos a nivel internacional y muchas celebrities que se están uniendo a esta moda.

Y si hay alguien que no es amante ni de la moda, ni de las redes sociales. ¿Qué le dirías para que se enganchara a ‘De sastre’ de Nat Cebrián?

Debo decir que mientras grabábamos el podcast, gran parte del equipo eran chicos a lo que ni les interesaba el mundo de la moda ni tenían conocimiento sobre ello. Y lo que más me motivaba era acabar de grabar cada capítulo y que me dijeran no se quién esta diseñadora pero me ha parecido súper interesante. No es un podcast solo para chicas o gente que les guste la moda. Es un podcast asequible para todos que te deja entrar en este mundo a través de anécdotas que realmete interesan a todo el mundo.