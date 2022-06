Dice María Pombo que por estos pantalones estampados de su marca te vas a olvidar de meter tus vaqueros favoritos en tu maleta de vacaciones

Ay amigas, como diría La Vecina Rubia, solo queda un domingo para que sea verano y con esta ola de calor que estamos sufriendo, nosotras solo podemos pensar en piscina, playa o una escapada a un lugar más fresquito. Porque la previsión de 40 grados este lunes en Madrid no nos anima nada a estar delante del ordenador. Pero ha sido ver a María Pombo con estos pantalones de su marca, Tipi Tent, y solo pensar en looks para meter en nuestra maleta. Que oye, no nos vamos de vacaciones, pero de sueños también se vive y más un lunes de junio. Lo que tenemos claro es que son unos pantalones estampados que no vamos a dejar de ver puestos a las chicas más pijas de Madrid y a las que veranean en el norte como María Pombo.

Y es que no hay nada que nos guste más en verano que unos pantalones estampados con mucha personalidad de esos que te hacen el look con una simple camiseta blanca y por los que no tienes que darle muchas vueltas al estilismo. Ese tipo de pantalones más fresquitos que substituyen a todos tus vaqueros favoritos durante los meses de junio, julio y agosto. Y el de María Pombo tiene todos los números de convertirse en el pantalón del verano.

Pantalón Ameba (70€)

Pantalón estampado. FOTO: Tipi Tent

Un pantalón estampado de lo más original y bonito que María Pombo ha estrenado para pasar un domingo en familia en El Escorial para intentar huir de las altas temperaturas que hacía en la ciudad de Madrid. Y para esa escapada familiar, la influencer ha combinado estos pantalones de Tipi Tent con una blusa asimétrica también de la marca, pero la mala noticia es que el top está agotado en ese color.

¿Lo mejor? Que María Pombo iba igualita vestida que su pequeño Martín que llevaba un peto de la colección de niños de la marca con el mismo estampado que los pantalones de su madre. ¡Se nos cae la baba!