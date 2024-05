La sudadera de domingo perfecta para celebrar el Día de la Madre la tiene Sara Carbonero y la lleva con un look casual

Hoy, domingo 5 de mayo de 2024, celebramos por todo lo alto un día muy especial, y es que, todas las familias están de celebración porque es el Día de la Madre. Es un día perfecto para reunirse la familia al completo y disfrutar en conjunto, ya sea comiendo, merendando o dando un paseo. Además de hacer el regalo perfecto para el Día de la Madre, y tener un detalle muy especial, es importante que pasemos tiempo de calidad con ellas, quienes se desviven por nosotros. A lo largo del día de hoy, son muchas las influencers y celebrities que están compartiendo a través de los Instagram stories sus felicitaciones a sus madres, con fotos y textos muy emotivos. Desde influencers como Anna Padilla a su madre Paz Padilla hasta Amelia Bono, pasando por Vicky Martín Berrocal, han sido muchas las mujeres que hoy celebraban por todo lo alto a sus madres. En este sentido, Sara Carbonero, como cada domingo, acudía al partido de fútbol de sus hijos y hoy lo hacía con una sudadera muy emotiva y cómoda que casa a la perfección con este día tan especial. Se trata de una sudadera con mensaje tanto en la parte delantera como en la trasera que dice: 'I'm not just a mum, I'm a lover, friend, dreamer, stronger, warrior, powerful'. En español, sería "No solo soy madre, soy amante, amiga, luchadora, fuerte y poderosa". Es, sin lugar a dudas, una sudadera perfecta para regalar el Día de la Madre y usarla durante todo el año, no solo en este día.

Sara Carbonero es una de las influencers y celebrities más icónicas al tener un estilo muy boho, sencillo y cómodo. Si nos ponemos a pensar, la joven tiene una forma de vestir muy peculiar que la caracteriza, pues, en la mayoría de las ocasiones, opta por vestidos de estilo 'boho' y los combina con sandalias en verano y botas cowboy en invierno. Hace poco lucía un vestido boho al que le añadía un jersey fino, Sara Carbonero luce en numerosas ocasiones este tipo de prendas, al igual que pantalones vaqueros y sudaderas, sobre todo en el día a día. Por ello, no nos ha sorprendido que hoy, un día tan especial, haya optado por una sudadera tan emotiva y lo haya acompañado de unos vaqueros y zapatillas.

Sara Carbonero con sudadera @cristirm

Sudadera personalizada ‘Not just a woman/mum’ lila, de LMDI Collection (52,90 euros)

Sudadera personalizada Lmdi Collection

Una sudadera con un mensaje clave, es perfecta para regalar y llevar hoy, 5 de mayo, Día de la Madre.