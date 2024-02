Sara Carbonero cumple 40 años: repasamos todos sus looks históricos hasta convertirse en un icono de la moda

Sara Carbonero es una de las celebrities más reconocidas y prestigiosas de nuestro país, tanto en el campo del periodismo como en el entorno de la moda empresarial. Hoy, 3 de febrero, Sara Carbonero cumple 40 años en uno de sus mejores momentos y no hemos querido perder la oportunidad de repasar todo su historial de looks más icónicos. Pues bien, después de dar el salto a la fama como periodista deportiva, la celebrity dio un paso más hacia el mundo de la moda con su marca SlowLove, junto a Isabel Jiménez. A través de esta firma española, nos ha sorprendido con prendas casuales (pero, originales) que representan a la perfección el estilo de Sara Carbonero: boho chic. Asimismo, nos ha brindado ideas de combinaciones que todas sus seguidoras pueden conseguir apostando por piezas con una alta calidad. No obstante, la periodista ha acudido a una infinidad de alfombras rojas y eventos en los que también ha lucido tanto looks en tendencia como rompedores para convertirse en la mejor vestida. En definitiva, el secreto a voces del estilo de Sara Carbonero se basa en apostar por prendas clásicas, atemporales y de calidad con diseños sencillos y ponibles para el día a día.

Con motivo de su 40 aniversario, repasamos todos sus outfits históricos hasta convertirse en un icono de la moda. A lo largo de estos años hemos podido ver a Sara Carbonero presumiendo de todas las tendencias de cada temporada adaptadas a su forma de vestir, desde los pantalones campana de lentejuelas doradas hasta el clásico vestido satinado con encajes. Asimismo, tampoco ha dudado en llevar looks monocromáticos, como el confiado traje ejecutivo en blanco perfecto para todas las oficinistas. O, hasta el pantalón más sofisticado con cintura cruzada también para ir al trabajo. Los estilismos festivos y de noche son unos de los más sorprendentes por parte de la periodista. Pues todos recordaremos el repertorio de sus mini vestidos (en muchas ocasiones protagonizados por los colores oscuros): de efecto cuero, con lentejuelas o al estilo blazer. Siguiendo con ello, sus propuestas estilísticas en las alfombras rojas nunca pasan desapercibidas, como la opción de conjunto de punto con chaqueta efecto cuero o de gabardina midi cañera con cinturón. Sin olvidarnos de su estilismo más común (y de todos los días) con una estética relajada y boho. Estamos hablando de los vestidos largos de croché o de lunares con sombreros. E, incluso, de sus total looks de SlowLove con prendas de punto y camiseta básica o chaleco estampado de efecto pelo. De igual modo, las chaquetas de flecos y las botas cowboy siguen estando presente entre sus prendas favoritas, por lo que son un sello de la celebrity. Sara Carbonero también nos ha deleitado con una de sus últimas obsesiones como es el esmoquin masculino, una fórmula súper original para destacar.

1. Pantalones campana en dorado

Sara Carbonero con pantalones campana en dorado. Gtres

2. Vestido satinado con encajes

Sara Carbonero con vestido satinado con encajes. Gtres

3. Traje ejecutivo

Sara Carbonero con traje ejecutivo. Gtres

4. Pantalones para la oficina

Sara Carbonero con pantalones para la oficina. Gtres

5. Vestido efecto cuero con botas muy altas

Sara Carbonero con vestido efecto cuero con botas altas. @saracarbonero

6. Vestido mini de lentejuelas

Sara Carbonero con vestido mini de lentejuelas. Gtres

7. Vestido al estilo blazer

Sara Carbonero con vestido al estilo blazer. @saracarbonero

8. Conjunto de punto con chaqueta efecto cuero

Sara Carbonero con conjunto de punto y chaqueta cañera. @saracarbonero

9. Gabardina midi con cinturón

Sara Carbonero con gabardina roquera. @saracarbonero

10. Vestido de croché

Sara Carbonero con vestido croché. @saracarbonero

11. Vestido de lunares

Sara Carbonero con vestido de lunares. @saracarbonero

12. Look boho con sombrero

Sara Carbonero con look boho y sombrero. @saracarbonero

13. Chaleco efecto pelo hippie

Sara Carbonero con chaleco efecto pelo hippie. @saracarbonero

14. Chaqueta de flecos y botas cowboy

Sara Carbonero con chaqueta de flecos y botas cowboy. @saracarbonero

15. Esmoquin masculino

Sara Carbonero con esmoquin masculino. @saracarbonero

Indiscutiblemente, Sara Carbonero es una de las mujeres con mejor estilo y así nos lo ha demostrado a lo largo de los años.