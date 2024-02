Anna Padilla sabe que el barbiecore sigue en tendencia y nos lo demuestra con un vestido mini de satén para celebrar su cumpleaños

Anna Padilla está de celebración. La joven, que acaba de cumplir 27 años, no deja de sorprendernos con cada look que nos enseña en sus redes sociales, y es que ella tiene un estilo de lo más sencillo, clásico y muy cómodo. La influencer, que es hija de Paz Padilla, además de tener en su armario la prendas más versátiles y básicas como los tank tops, los vaqueros y las blazers, se suma a aquellas tendencias que casan con su estilo tan personal. Un claro ejemplo de ello fue la chaquetas tipo bomber que Anna Padilla lucía durante sus vacaciones de verano junto a su madre al grabar un programa de televisión en distintos puntos del mundo. Si bien hace unos días nos enseñaba su propuesta de look más invernal para las tardes lluviosas compuesto por abrigo largo, falda y jersey, cuya joya de la corona se lo lleva las botas de agua que Anna Padilla llevaba en el mismo tono que el bolso, en el día de ayer, para su cumpleaños, la descubríamos con un vestido rosa de satén propio de la Barbie.

El 2023 estuvo marcado por la tendencia 'barbiecore' gracias al estreno de la película Barbie, y es que esta moda sigue estando a la orden del día y son muchas las chicas que siguen usando las prendas en rosa tanto para su día a día como para ocasiones más especiales. Anna Padilla es consciente de ello y ya la hemos visto varias veces usar esta tonalidad para crear looks de lo más icónicos y originales. En enero lucía un look muy sencillo y atemporal compuesto por jeans, camiseta blanca y chaqueta de pelito rosa que Anna Padilla llevaba para enseñarnos su 'make up routine', una rebeca rosa claro con detalles de perlas ideal que sigue también el estilo 'Old money', otra de las tendencias que marcaron un antes y un después en el mundo de la moda el pasado año. Para el día de su cumpleaños en el que cumple, nada más y nada menos que 27 años, la influencer deslumbraba con un vestido mini rosa fucsia en satén de manga larga, escote de pico y fruncidos en la cintura, lo que lo convierte en un vestido muy favorecedor de efecto tipazo.

Vestido ajustado fruncido, de H&M (24,99 euros)

Vestido ajustado fruncido H&M

Se trata de un vestido muy favorecedor y primaveral ideal para todo tipo de ocasiones, dependiendo de cómo lo combines. Un acierto absoluto el de Anna Padilla para celebrar el día de su cumpleaños con su familia, pareja y amigos.