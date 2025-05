La sudadera de Primark de Paula Echevarría que vamos a meter en nuestra maleta del Puente de Mayo a la playa por 12 euros

Paula Echevarría lo ha vuelto a hacer, que nos enamoremos de esta sudadera de su nueva colección para Primark. Si ayer lo hacía con unas sandalias planas, ahora es el turno de esta sudadera perfecta para meter en nuestra maleta para el Puente de Mayo. Y solo cuesta 14 euros. Paula Echevarría lo ha vuelto a hacer, sacar una nueva colección junto a Primark, pero esta vez se trata de una muy especial. Es la séptima colección de Paula Echevarría junto a Primark y esta vez, su primera de bañadores, bikinis y ropa de playa, pero nosotras nos hemos enamorado de las sandalias planas de tiras que no son solo perfectas para meter en tu maleta del Puente de Mayo, si no para llevar hasta a la oficina en primavera y verano. La colección sale a la venta ayer 30 de abril, y nosotras ya vimos como la gente no dejaba de comprarla en su tienda de Goya.

Rayas, crochet, colores vibrantes, también el infalible binomio en blanco y negro, lino y siluetas pensadas para todos los gustos, desde vestidos vaporosos a conjuntos ideales bordados, o minimal, o más divertidos, como la camiseta blanca con dos conchas. 'Primark presents Paula Echevarría' está creada por y para que todas las mujeres, de todas las tallas, estilos, formas de cuerpo, alturas y gustos, encuentren sus looks para el verano, o este Puente de Mayo, sobre todo si te vas a la playa. Y nosotras nos hemos enamorado de esta sudadera perfecta para la playa, en blanco y estampada.

La sudadera de Paula Echevarría

Si las expertas en moda se están sentando en la primera fila de los desfiles enfundadas en una sudadera solo puede significar una cosa: esta prenda vuelve a la moda. Repasamos cómo y cuáles se llevan y por qué esta prenda cómoda y práctica es la mejor tendencia que podíamos esperar esta primavera. Y Paula Echevarría nos lo ha dejado claro con esta de Primark que ha combinado con unos shorts vaqueros y un bolso de rafia de mano.

Paula Echevarría con sudadera de su nueva colección para Primark. @pau_eche

Sudadera estampada de Paula Echevarría de Primark (14 euros)

Sudadera blanca. primark

Hoy no, porque está todo cerrado por el Día del Trabajador, pero mañana, nosotras le vamos a copiar este look a Paula Echevarría.