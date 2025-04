El look más clásico (y pijo) de Paula Echevarría para volver al trabajo tras el apagón en Madrid

No sabemos si será que tenemos ganas Gossip Girl, las tendencias de los noventa o porque nunca se fue, pero el estilo preppy está más fuerte que nunca, y Paula Echevarría nos lo ha dejado claro con su look de vuelta al trabajo tras el apagón. El street style está hablando y en menos de un mes, las Semanas de la Moda de París, Milán, Londres o Madrid volverán y estamos convencidas de que el uniforme será un básico entre las asistentes. Dulceida volverá a desfilar entre los fotógrafos de moda, y ella llevará alguna prenda o accesorio con toque preppy. Nos encanta porque es muy versátil y añade matices románticos. Algunos lo llaman la estética pija que llevó Blair Waldorf, y otros lo han denominado como la reconversión del traje tweed.

Si quieres empezar a conocer cómo es el estilo preppy es necesario conocer su historia. Todo empezó en Estados Unidos y entre los alumnos de las High School más emblemáticas del país. Sus uniformes son seña de identidad de cada centro educativo, y sus alumnos hacían versiones de los diseños. Por lo tanto, todo comenzó en el uniforme y a día de hoy sigue en este conjunto. Y este look de Paula Echevarría es un claro ejemplo de ello.

El look de Paula Echevarría para la vuelta al trabajo tras el apagón

La moda que empezó en los colegios americanos con una marcada tendencia conservadora y convencional, ha dado el salto a la pasarela, al 'street style' y a las tiendas de moda pronta. ¿Por qué no sentirnos auténticas Blair Waldorf esta temporada? Y a nosotras no nos puede gustar más este look de Paula Echevarría para la vuelta al trabajo tras el apagón con chaleco blanco de estilo navy con botones de corazones y una blazer azul.

El look de Paula Echevarría. @pau_eche

Un look que sin duda también nos sirve para copiarle en estos días de Mutua Madrid Open en Madrid, porque es un look de lo más pijo también para ir al tenis.