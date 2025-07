Lorenza Luti, directora de marketing de Kartell: “Para mí, el diseño es más difícil que la moda, pero ahora he aprendido a estilizar los espacios con la misma intuición”

Milán, capital del diseño y epicentro de innovación, es también el hogar de Kartell, una marca que revolucionó la forma de concebir los espacios desde 1949. Fundada por Giulio Castelli y Anna Castelli Ferrieri, Kartell fue pionera en el uso de materiales plásticos en el diseño de interiores, llevando la experimentación técnica y estética a un nuevo nivel.

En 1988, la marca entró en una nueva era con la llegada de Claudio Luti, yerno de los fundadores, quien, tras su paso por Gianni Versace, trajo a la compañía una sensibilidad nueva, donde la moda, el diseño y la industria se dieron la mano. Hoy, su hija Lorenza Luti, formada en economía y apasionada por el retail, lidera el departamento de marketing y comercialización global, junto a su hermano Federico.

La conversación con Lorenza revela el corazón íntimo de una empresa familiar que no ha dejado de expandirse, adaptarse y anticiparse a las tendencias, sin renunciar a su ADN. Desde colaboraciones con Missoni, Liberty London o Valentino hasta tiendas en Ciudad del Cabo, Medellín o Riad, Lorenza comparte su recorrido, sus sueños y su mirada hacia el futuro del diseño.

Has crecido entre diseño, prototipos y piezas icónicas. ¿Cómo fue incorporarte a la empresa familiar?

Kartell, una de las empresas italianas más influyentes del diseño global Kartell

Crecí viendo a mi padre trabajar con pasión junto a los diseñadores más importantes del mundo, pero antes de entrar en Kartell él quería que conociera otras realidades. Me envió a trabajar en la marca de moda Zegna, una experiencia que fue fundamental para mí. Pasé un año en París, donde estuve en contacto con clientes internacionales de moda y diseño. Esa etapa me ayudó a entender lo que quería: volver a casa, pero con una visión más amplia, más global. Cuando finalmente me incorporé a Kartell, me sentí lista para aportar algo distinto y a la vez continuar con el legado de mi familia.

¿Fue difícil aplicar tu experiencia en moda al diseño de interiores?

Muchísimo. Siempre digo que en la moda es más fácil componer un look que armonizar un espacio. Al principio me costaba mucho combinar piezas, crear ambientes coherentes visualmente. Pero con el tiempo lo aprendí. Hoy me encanta crear escenografías, trabajar en los catálogos, organizar montajes en nuestras tiendas o eventos como el Salone del Mobile. Hay una parte de intuición muy fuerte en ese proceso, parecida a la de la moda, pero que requiere otro tipo de lectura del entorno y del objeto. Ahora disfruto tanto del retail como de la parte creativa.

Kartell ha trabajado con algunas de las firmas de moda más importantes del mundo. ¿Cuál ha sido tu favorita? ¿Y con qué marca te gustaría colaborar en el futuro?

Tenemos una larga historia de colaboraciones con firmas como Missoni, Pucci, Valentino, Dolce & Gabbana, y más recientemente con Liberty London. Esta última fue muy especial para mí porque accedimos a sus archivos históricos en Londres, y pudimos reinterpretar patrones clásicos con piezas de nuestro catálogo. Fue una manera de mezclar dos universos que amo: el diseño y la moda. Si me preguntas por una colaboración soñada, diría sin dudar: Miu Miu. Admiro profundamente a Miuccia Prada, así que me encantaría crear algo con ella. Estoy convencida de que, tarde o temprano, sucederá.

Kartell, una de las empresas italianas más influyentes del diseño global Kartell

¿Cuál es tu mayor reto como mujer al frente del marketing global de una marca tan emblemática?

Equilibrar la vida personal y profesional es lo más desafiante. Tengo dos hijas pequeñas, y viajo constantemente. Pero también creo que cuando una mujer se organiza, puede hacerlo todo. Llevo a mis hijas al colegio cada mañana, y los fines de semana los reservo para ellas. Además, cuento con el apoyo de mi madre, que aunque no trabaja en Kartell, siempre ha estado muy presente. Creo que liderar una empresa familiar requiere una entrega total: vives la marca incluso cuando estás en casa. Pero también es muy gratificante sentir que formas parte de una historia que empezó hace tres generaciones y que sigue viva gracias a nuestro compromiso.

¿Qué significa para ti continuar el legado de tus abuelos?

Para mí es algo muy emocional. No solo por lo que construyeron como empresa, sino por la forma en la que lo hicieron: con una visión clara, mucha valentía y una sensibilidad muy adelantada a su tiempo. Mi abuela Anna fue una figura clave en el diseño italiano, y aunque de niña no lo valoraba del todo, con los años entendí el impacto real de su trabajo. Hoy, no intento imitar lo que hicieron, pero sí preservar la esencia: crear cosas que duren, que tengan sentido, que mejoren la vida de las personas. Y ojalá, algún día, aportar algo que esté a la altura de lo que ellos imaginaron para Kartell.

Claudio Luti junto a sus hijos Federico y Lorenza Kartell

¿Cómo aborda Kartell los desafíos de la sostenibilidad, teniendo en cuenta que fue pionera en el uso del plástico?

Hace años que trabajamos en una transición hacia materiales sostenibles. Usamos plástico reciclado de alta calidad, proveniente incluso de sectores industriales no vinculados al diseño. También hemos desarrollado colecciones como Smart Wood con madera certificada FSC, y trabajamos con bioplásticos y policarbonato 2.0. Nuestro compromiso va más allá del producto: toda la cadena de producción está alineada con protocolos medioambientales. La sostenibilidad no es una tendencia para nosotros, es parte de nuestra identidad como empresa.

¿En qué medida influye la tecnología en sus procesos creativos hoy?

Mucho más de lo que la gente imagina. Utilizamos inteligencia artificial para optimizar procesos, sobre todo en las primeras fases de diseño. Nos ayuda a calcular cuánta materia prima necesitamos, a probar formas y estructuras antes de fabricar un molde. Esto nos permite ahorrar tiempo, reducir residuos y ser más precisos desde el primer prototipo. Pero siempre digo que la tecnología no sustituye la creatividad. La inspira, la facilita, la mejora. Pero la chispa sigue siendo humana.

¿Qué ciudades tienen ahora en el radar para la expansión internacional?

Estamos abriendo tiendas en Riad, Ciudad del Cabo, Casablanca. En Latinoamérica acabamos de abrir en Bogotá y estamos presentes en México, Buenos Aires, São Paulo y Río. La idea es consolidar nuestra red de tiendas propias y franquiciadas en ciudades estratégicas, donde el diseño se vive con pasión. Cada apertura es una oportunidad de contar la historia de Kartell a una nueva audiencia, y adaptar nuestro lenguaje a distintas culturas sin perder nuestra esencia.

¿Y en lo personal? ¿Cuál es tu sueño hoy?

Sinceramente, me siento muy afortunada. Tengo una familia unida, unos padres que siguen siendo referentes, unas hijas maravillosas y un trabajo que me apasiona. Me ilusiona seguir transformando a Kartell en una marca de estilo de vida, no solo de muebles. Quiero que inspire, que emocione, que se integre en la vida real de las personas. Si logro eso, sentiré que he aportado algo valioso al legado de mi familia.