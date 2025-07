Susanna Griso se adelanta a los looks que llevaremos en otoño desde sus vacaciones en Argentina

Mientras el verano sigue su curso en España, Susanna Griso ya nos da pistas de lo que será tendencia el próximo otoño. La periodista ha hecho las maletas para viajar a Argentina y recorrer algunas de las bodegas más emblemáticas de Mendoza, una región que, además de sus vinos de renombre, ofrece paisajes espectaculares y una estética sobria que ha inspirado el look de la catalana.

A través de su cuenta de Instagram, la presentadora ha compartido una serie de imágenes en las que aparece visitando distintas bodegas, como Zuccardi Valle de Uco, Susana Balbo Wines o Casa Vigil. Pero más allá del enoturismo, lo que ha captado la atención es su estilismo otoñal, con el que se ha adelantado a la próxima temporada y ha dejado claro que los básicos de fondo de armario siguen siendo la clave.

Entre las imágenes, también se percibe su naturalidad y conexión con el entorno. Ya sea en el interior de una bodega entre barricas de madera o en los modernos espacios de cata, su look funciona como una lección de estilo viajero, sobrio y perfectamente adaptable al otoño europeo.

El look más abrigado de Susanna Griso en Mendoza

Susanna Griso ha apostado por una fórmula tan elegante como funcional, perfecta para el entretiempo: unos pantalones vaqueros anchos con caída fluida, una camisa de rayas en tonos claros, blazer negra de corte clásico y un abrigo de peluche en tono crudo, ideal para las bajas temperaturas que se registran estos días en el hemisferio sur. El resultado es un outfit cómodo, versátil y cargado de estilo, que podría trasladarse perfectamente a los días de octubre en Madrid o Barcelona.

El look de Susanna Griso. Instagram

Su look, además, no solo marca tendencia por lo que lleva, sino por cómo lo lleva. La combinación de capas, camisa, americana y abrigo, demuestra que el layering seguirá siendo protagonista este otoño, con un enfoque práctico pero con sofisticación. El uso del denim en clave formal también es otro acierto, reivindicando el vaquero como una prenda todoterreno que puede funcionar incluso en entornos más elegantes como una visita enoturística.

El abrigo peluche, por su parte, será otro de los imprescindibles de la temporada. Con ese aire cozy y chic, aporta calidez sin restar elegancia y se consolida como una de las prendas más vistas en las colecciones de entretiempo. Griso lo combina con prendas básicas que realzan su estilo personal: sencillo, elegante y atemporal.

El look de Susanna Griso. Instagram

En definitiva, Susanna Griso no solo ha compartido una escapada enológica de ensueño, sino que ha aprovechado el viaje para marcar tendencia. Desde Mendoza, ha firmado uno de los estilismos más inspiradores de la semana y nos recuerda que el entretiempo no tiene por qué ser aburrido. Si buscabas inspiración para tus próximos looks de septiembre, ella te la sirve con copa de malbec incluida.