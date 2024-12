Susanna Griso se ha comprado en Zara el top asimétrico que las mujeres +50 le van a querer copiar con los jeans en tendencia

No hay dudas de que 'Espejo Público' en esta mañana de lunes nos ha dejado los mejor looks. Si antes os hablábamos de Carmen Lomana con un maravilloso traje con blusa con lazada de firma sevillana, ahora lo hacemos con Susanna Griso y el look de Zara que le vamos a copiar este puente de diciembre. Porque los escote asimétrico son tendencia, no hay duda, y hoy no solo lo ha lucido la presentadora catalana, si no también la Reina Letizia. Si preguntásemos por la prenda del armario más preciada, esa a la que recurrirías cada día para cualquier situación imaginable, seguramente la respuesta de muchas sería unánime: unos pantalones vaqueros. Y Susanna Griso ha combinado el top de Zara con los vaqueros más vendidos este otoño.

Hablamos de los vaqueros con dobladillo. Si quieres enseñar los zapatos, haz un dobladillo en la parte de abajo de tus pantalones vaqueros. Aunque sean anchos, o directamente compra unos que ya los lleven hechos, y que no dejamos de ver en tiendas esta temporada. Si bien hay un escote que se caracteriza por su sofisticación a la hora de llevarlo, ese es el escote asimétrico. Elegido también como favorito por los royals, es un escote atrevido y sensual que deja un hombro al descubierto sin apenas enseñar nada más. Sutil, elegante y sofisticado, así es el escote del top de Zara que ha lucido Susanna Griso esta mañana en 'Espejo Público'.

Top asimétrico de Zara (49,95 euros)

Top asimétrico. Zara

Se trata de este top de nueva colección de Zara en color burdeos muy tendencia, confeccionado en hilatura con mezcla de acetato y viscosa con escote asimétrico drapeado y manga larga acabada en puño, que está disponible en todas las tallas.